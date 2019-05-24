Почему 300 человек без вести пропадают в России ежедневно

Необычный прогноз дают МЧС, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и вертолетный ПСО «Ангел» .

— Синоптики обещают теплое и грибное лето, — говорит председатель ПСО «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. — Мы не любим грибное лето. По опыту знаем: в 2018 году грибов не было, и люди пропадали намного меньше. В сезон 2019 года ждем грибов и роста числа заблудившихся. Первыми и чаще других теряются старики и дети.

Причин роста пропаж людей три — беспечность, попадание в орбиту криминала и … теплое лето

Этот прогноз спасатели дали накануне Международного дня пропавших детей, отмечаемого 25 мая. Они настаивают на том, что главных причин роста пропаж людей в сезон (к нему спасатели причисляют май — сентябрь), три — беспечность, попадание в орбиту криминала и … теплое лето.

Их экспертизу подтверждает статистика. По данным МЧС и МВД России, в год в стране пропадают более 120 тысяч человек, в день — до 300 человек. Из них большую часть составляют мужчины — почти 59 тысяч, 38 тысяч — женщины, 23 тысячи — дети. Подавляющее большинство из них — до 74-81 процента в разные годы — находят. Детей находят до 90 процентов. Число бесследно исчезающих составляет до 17 процентов. В основном, среди пропадающих без вести — приезжие и люди, уехавшие на заработки, а также попавшие в рабство к работодателям. Каждый год число пропадающих без вести прирастает на 11-12 процентов.

Особенности 2018-2019 годов: чаще люди пропадают в больших городах. В основном это четыре категории граждан — приезжие, собственники недвижимости, дети и бизнесмены. Причем самая быстрорастущая категория — подростки, уходящие из семей, или сбегающие из школ, а также дети до 11 лет, пропадающие летом в природной среде (на дачах, в лагерях отдыха и т.д.).

— Это закон: чем быстрее к нам придет информация о пропавшем, тем больше шансов его найти, — говорит авиакоординатор вертолетного ПСО «Ангел» Елена Горячева. — Оперативная информация требует оперативного обращения, она работает сутки-вторые, потом пропадает. Счет идет на часы и минуты, иногда — секунды. Только так она служит на пользу социальной солидарности.

Горячева избегает фразы «спасения людей»: из 100 обращений 2018 года «Ангел» спас половину — 50 человек. Как правило, гибли те, чьи близкие по разным причинам медлили с обращением к спасателям.

Та же картина у ПСО «Лиза Алерт»: из 13 500 заявок 2018 года спасены живыми 7180 человек. Отдельно — нашли 3266 детей. Правда, живыми спасли 3044 ребенка. По данным Следственного комитета России, с 2018 года 84 ребенка находятся в розыске. Тоже, как правило, из-за позднего обращения к спасателям.

Среди надежд на спасение-2019 — подключение к поисковым операциям беспилотников, которые помогли в нескольких регионах спасти 18 человек. Им, кстати, помогла находчивость. Они разводили костер, пользовались фонариком мобильного (неприродный цвет ловят вертолеты и беспилотники) или намеренно носили яркие цвета (особенно помогают синий, голубой и красный).

Источник: РГ