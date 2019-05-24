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Ритуальная служба «Ангел» по соседству с частным садом не вредит детям в Бердске

Такие выводы сделала прокурорская проверка. Дом, где находились оба бизнеса, пострадал на пожаре. Управление образования не контролирует частные детские сады.

24.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 20 коммент.
 
Ритуальная служба «Ангел» по соседству с частным садом не вредит детям в Бердске

Крыша уничтожена огнем

По сообщениям в СМИ управления образования Бердска провело проверку частного детского сада, расположенного в индивидуальном доме №10 на ул. Пушкина. Точнее, комиссия оценила совместимость службы ритуальных услуг «Ангел» и садика в одном частном доме. Первая располагается на первом этаже, второй — на втором.

По словам начальника городского управления образования Жанны Тузовой в этой части нарушений не усмотрели. Оба бизнеса располагаются автономно и не пересекаются. Вход в бюро ритуальных услуг находится со стороны улицы, а дети гуляют во дворе.

— Мы выезжали туда в составе комиссии, проверяли индивидуального предпринимателя по инициативе прокуратуры и по обращению. Конечно, мы работаем в основном с подведомственными муниципальными учреждениями. В то же врем и с частными, которые имеют лицензию и работают по государственным программам. В Бердске это «Кристаллик» и «Экология и диалектика». С детсадом на ул. Пушкина мы тесно не контактируем, но от населения и из СМИ знаем, что такое подразделение там есть на втором этаже. У этого ИП лицензии на образовательную деятельность нет, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Леонидовна.

Она подчеркнула, что управление образования не имеет права проверять индивидуальных предпринимателей, открывающих детские группы по присмотру за детьми. Их контролируют другие надзорные органы.

— Если туда родители водят детей, то только по личной инициативе. Но они остаются в очереди на места в муниципальный детский сад, не уходят. Мы знаем, что частных детсадов в городе много — открывают группы в квартирах и частных домах. Но родители ведут туда детей на свой страх и риск, — считает Тузова.

Частные детские сады, как она выразилась, вызывают у нее беспокойство. При этом она не утверждает, что там плохо и предприниматели нарушают какие-то нормы.

— По-хорошему всем нужно серьезно задуматься над этой темой. И касается она не только Бердска. Во всех городах есть частные садики, неизвестные муниципалитету. Родители приходят на прием, я спрашиваю, куда ходят дети, рассказывают, какие условия созданы в частных детсадах. Не всегда все гладко. Некоторые хвалят. Им показывают, что происходит с детьми, чем их кормят, где спят. Разные бывают. Но я всегда говорю родителям, чтобы они внимательно относились к безопасности жизни и здоровья ребенка. Это самое главное, — высказалась начальник бердского УО.

Тема частных детсадов снова всплыла после пожара в доме №10 на ул. Пушкина, который случился 19 мая. Это было воскресенье. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у двухэтажного кирпичного дома сгорела крыша и пострадали как раз помещения детского сада. По словам дочери хозяйки дома Ксении Потаповой, частный садик пришлось закрыть. И около 30 детей какое-то время, до окончания ремонта, не смогут посещать детсад, а их родители — полноценно работать.

Ксения обвиняет в пожаре и причиненном огнем ущербе соседки, на участке которой загорелась баня. Пламя перекинулось на дом на соседнем участке. Погорельцы намерены судиться с виновными за возмещение ущерба. Между тем соседка Дарья Орлянская, затопившая баню, полагает, что вина лежит и на пострадавших, построивших дом впритык к ее участку и постройкам, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(20) Комментариев

  1. Гость

    А у нас ничего ничему «не вредит»?! И рубка строевой сосны под видом «санитарной»?! И продажа спирта из подъезда?! И стыренные деньги из бюджета?! =-O

    Thumb up 22 Thumb down 3

  2. Аноним

    И прокурорские проверки

    Thumb up 17 Thumb down 1

  3. барабашка

    управление образование даже за муниципальными то нифига не смотрит….элементарно как родитель имею ряд вопросов по питанию ребенка в саду, но не поверите уже 1,5 месяца не могу дозвонится до инспектора который зенимается данным вопросом, ибо их телефон или ханят или вовсе трубку не берут….но в бой в начале сентября……деньги дерут, а контролировать никто не хочет, про начальника образования в виде Виш…… молчу и вовсе….видимость и только видимость…..!что на деле что наяву……на приеме ничего конкретного, и по факту, не видно не слышно…разбирали некий вопрос при ее присутствии, сделала вид что ее там нет и успешно ушла…..вот такая красота… все для вида….давно уже тряхануть пора наш уо в управлении, обнаглели….за что деньги получают непонятно

    Thumb up 17 Thumb down 2

    • Аноним

      если у вас есть вопросы, то может просто к заведующей сходить и выяснить?
      и кто конкретно с вас деньги то «дерет» и за что? всякие поборы давно в прошлом остались…

      Thumb up 4 Thumb down 14

      • барабашка

        есть сады где поборы продолжаются…..и не считают что это выбор добровольный, начинают трясти родителей которые не сдают…..видимо вы многого не знаете, но таких систем в садах еще полно

        Thumb up 4 Thumb down 1

  4. Аноним

    «С детсадом на ул. Пушкина мы тесно не контактируем, но от населения и из СМИ знаем, что такое подразделение там есть на втором этаже. У этого ИП лицензии на образовательную деятельность нет»

    И вы так спокойно об этом говорите? Где жуткие штрафы? Где прокурорские проверки, с наказаниями чтобы другим неповадно было? Значит в любом действующем»похоронной» конторе, кто попало, без лицензии, медкомиссий (и возможно даже без налогов?) может, через стенку, открыть ясли или садик? И администрации вообще наплевать?

    Thumb up 23 Thumb down 3

    • alex_ser

      Не переживайте так сильно , ИП ведёт не образовательную деятельность а деятельность за присмотром за детьми , там наличии лицензии не требуется, достаточно регистрации ИП или ООО .
      Другое дело что прокурор может доказать обратное и вот тогда обяжет эту лицензию получить.

      Thumb up 6 Thumb down 3

    • назарик

      А за что штрафы то? Группа по присмотру за детьми, открытая индивидуальным предпринимателем, не должна иметь лицензию на образовательные услуги, ибо она их и не оказывает. Деятельность по присмотру за детьми ведется, налоги платятся, что еще вам надо? Родители ведут своих детей туда от безысходности — нет мест в садиках, а на работу выходить надо…

      Thumb up 4 Thumb down 10

  5. Аноним

    «родители ведут туда детей на свой страх и риск»

    все верно.
    Если кого то и должно смущать соседство с ритуальным агенством (или например моргом), то родителей в первую очередь.
    А если родителей все устраивает и нормам/снипам соответствует — флаг им в руки.

    Thumb up 12 Thumb down 6

    • Аноним

      так если родителей в угол загнали! А про нормы и снипы не надо ля-ля…

      Thumb up 8 Thumb down 6

      • Аноним

        если бы вы узнали стоимость пребывания в частном детском саду, то сами бы поняли, что те, кто могут столько платить — явно не в углу ;)

        Thumb up 6 Thumb down 6

  6. Аноним

    нельзя что бы рядом были друг с другом такие учреждения…. тем более там же дети.

    Thumb up 9 Thumb down 5

    • Аноним

      «они же дети!»
      все просто: законы, нормы, снипы.
      нарушений нет — значит точка.
      Если вам не нравится — никто вас туда не заставляет ходить — это не муниципальное, а частное учреждение.

      Thumb up 3 Thumb down 7

    • назарик

      Ритуальная служба — это магазин. Не бордель, где сплошной разврат, и не морг, куда привозят трупы. Что особенного то?

      Thumb up 6 Thumb down 10

      • Аноним

        Вы наверное и про ритуал в Индонезии: жители выкапывают родственников из могил, переодевают и выставляют напоказ, считаете , а что такого, для вас и это нормально?

        Thumb up 5 Thumb down 2

        • Аноним

          Сегодня был сюжет про Тибет.
          Там священный ритуал погребения выглядит очень цивилизованно, экономично и толерантно.
          Покойника разрезают на мелкие частички, разбрасывают по земле, давая склевывать птицам.
          Никаких затрат на газ и ритуальщиков. *CRAZY*

          Thumb up 2 Thumb down 1

  7. Гость

    Они уже не просят деньгами скинуться всех неравнодушных на восстановление бизнеса?)) мелькала где-то такая информация

    Thumb up 0 Thumb down 1

  8. Аноним

    Почему при отсутствии нарушений в коментариях они не появляются? Публикуете только те, что устраивают вас?

    Thumb up 2 Thumb down 0

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