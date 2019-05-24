Ритуальная служба «Ангел» по соседству с частным садом не вредит детям в Бердске

По сообщениям в СМИ управления образования Бердска провело проверку частного детского сада, расположенного в индивидуальном доме №10 на ул. Пушкина. Точнее, комиссия оценила совместимость службы ритуальных услуг «Ангел» и садика в одном частном доме. Первая располагается на первом этаже, второй — на втором.

По словам начальника городского управления образования Жанны Тузовой в этой части нарушений не усмотрели. Оба бизнеса располагаются автономно и не пересекаются. Вход в бюро ритуальных услуг находится со стороны улицы, а дети гуляют во дворе.

— Мы выезжали туда в составе комиссии, проверяли индивидуального предпринимателя по инициативе прокуратуры и по обращению. Конечно, мы работаем в основном с подведомственными муниципальными учреждениями. В то же врем и с частными, которые имеют лицензию и работают по государственным программам. В Бердске это «Кристаллик» и «Экология и диалектика». С детсадом на ул. Пушкина мы тесно не контактируем, но от населения и из СМИ знаем, что такое подразделение там есть на втором этаже. У этого ИП лицензии на образовательную деятельность нет, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Леонидовна.

Она подчеркнула, что управление образования не имеет права проверять индивидуальных предпринимателей, открывающих детские группы по присмотру за детьми. Их контролируют другие надзорные органы.

— Если туда родители водят детей, то только по личной инициативе. Но они остаются в очереди на места в муниципальный детский сад, не уходят. Мы знаем, что частных детсадов в городе много — открывают группы в квартирах и частных домах. Но родители ведут туда детей на свой страх и риск, — считает Тузова.

Частные детские сады, как она выразилась, вызывают у нее беспокойство. При этом она не утверждает, что там плохо и предприниматели нарушают какие-то нормы.

— По-хорошему всем нужно серьезно задуматься над этой темой. И касается она не только Бердска. Во всех городах есть частные садики, неизвестные муниципалитету. Родители приходят на прием, я спрашиваю, куда ходят дети, рассказывают, какие условия созданы в частных детсадах. Не всегда все гладко. Некоторые хвалят. Им показывают, что происходит с детьми, чем их кормят, где спят. Разные бывают. Но я всегда говорю родителям, чтобы они внимательно относились к безопасности жизни и здоровья ребенка. Это самое главное, — высказалась начальник бердского УО.

Тема частных детсадов снова всплыла после пожара в доме №10 на ул. Пушкина, который случился 19 мая. Это было воскресенье. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у двухэтажного кирпичного дома сгорела крыша и пострадали как раз помещения детского сада. По словам дочери хозяйки дома Ксении Потаповой, частный садик пришлось закрыть. И около 30 детей какое-то время, до окончания ремонта, не смогут посещать детсад, а их родители — полноценно работать.

Ксения обвиняет в пожаре и причиненном огнем ущербе соседки, на участке которой загорелась баня. Пламя перекинулось на дом на соседнем участке. Погорельцы намерены судиться с виновными за возмещение ущерба. Между тем соседка Дарья Орлянская, затопившая баню, полагает, что вина лежит и на пострадавших, построивших дом впритык к ее участку и постройкам, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».