Ритуальная служба «Ангел» по соседству с частным садом не вредит детям в Бердске

Крыша уничтожена огнем
По сообщениям в СМИ управления образования Бердска провело проверку частного детского сада, расположенного в индивидуальном доме №10 на ул. Пушкина. Точнее, комиссия оценила совместимость службы ритуальных услуг «Ангел» и садика в одном частном доме. Первая располагается на первом этаже, второй — на втором.
По словам начальника городского управления образования Жанны Тузовой в этой части нарушений не усмотрели. Оба бизнеса располагаются автономно и не пересекаются. Вход в бюро ритуальных услуг находится со стороны улицы, а дети гуляют во дворе.
— Мы выезжали туда в составе комиссии, проверяли индивидуального предпринимателя по инициативе прокуратуры и по обращению. Конечно, мы работаем в основном с подведомственными муниципальными учреждениями. В то же врем и с частными, которые имеют лицензию и работают по государственным программам. В Бердске это «Кристаллик» и «Экология и диалектика». С детсадом на ул. Пушкина мы тесно не контактируем, но от населения и из СМИ знаем, что такое подразделение там есть на втором этаже. У этого ИП лицензии на образовательную деятельность нет, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Леонидовна.
Она подчеркнула, что управление образования не имеет права проверять индивидуальных предпринимателей, открывающих детские группы по присмотру за детьми. Их контролируют другие надзорные органы.
— Если туда родители водят детей, то только по личной инициативе. Но они остаются в очереди на места в муниципальный детский сад, не уходят. Мы знаем, что частных детсадов в городе много — открывают группы в квартирах и частных домах. Но родители ведут туда детей на свой страх и риск, — считает Тузова.
Частные детские сады, как она выразилась, вызывают у нее беспокойство. При этом она не утверждает, что там плохо и предприниматели нарушают какие-то нормы.
— По-хорошему всем нужно серьезно задуматься над этой темой. И касается она не только Бердска. Во всех городах есть частные садики, неизвестные муниципалитету. Родители приходят на прием, я спрашиваю, куда ходят дети, рассказывают, какие условия созданы в частных детсадах. Не всегда все гладко. Некоторые хвалят. Им показывают, что происходит с детьми, чем их кормят, где спят. Разные бывают. Но я всегда говорю родителям, чтобы они внимательно относились к безопасности жизни и здоровья ребенка. Это самое главное, — высказалась начальник бердского УО.
Тема частных детсадов снова всплыла после пожара в доме №10 на ул. Пушкина, который случился 19 мая. Это было воскресенье. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у двухэтажного кирпичного дома сгорела крыша и пострадали как раз помещения детского сада. По словам дочери хозяйки дома Ксении Потаповой, частный садик пришлось закрыть. И около 30 детей какое-то время, до окончания ремонта, не смогут посещать детсад, а их родители — полноценно работать.
Ксения обвиняет в пожаре и причиненном огнем ущербе соседки, на участке которой загорелась баня. Пламя перекинулось на дом на соседнем участке. Погорельцы намерены судиться с виновными за возмещение ущерба. Между тем соседка Дарья Орлянская, затопившая баню, полагает, что вина лежит и на пострадавших, построивших дом впритык к ее участку и постройкам, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
А у нас ничего ничему «не вредит»?! И рубка строевой сосны под видом «санитарной»?! И продажа спирта из подъезда?! И стыренные деньги из бюджета?!
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И прокурорские проверки
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управление образование даже за муниципальными то нифига не смотрит….элементарно как родитель имею ряд вопросов по питанию ребенка в саду, но не поверите уже 1,5 месяца не могу дозвонится до инспектора который зенимается данным вопросом, ибо их телефон или ханят или вовсе трубку не берут….но в бой в начале сентября……деньги дерут, а контролировать никто не хочет, про начальника образования в виде Виш…… молчу и вовсе….видимость и только видимость…..!что на деле что наяву……на приеме ничего конкретного, и по факту, не видно не слышно…разбирали некий вопрос при ее присутствии, сделала вид что ее там нет и успешно ушла…..вот такая красота… все для вида….давно уже тряхануть пора наш уо в управлении, обнаглели….за что деньги получают непонятно
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если у вас есть вопросы, то может просто к заведующей сходить и выяснить?
и кто конкретно с вас деньги то «дерет» и за что? всякие поборы давно в прошлом остались…
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есть сады где поборы продолжаются…..и не считают что это выбор добровольный, начинают трясти родителей которые не сдают…..видимо вы многого не знаете, но таких систем в садах еще полно
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«С детсадом на ул. Пушкина мы тесно не контактируем, но от населения и из СМИ знаем, что такое подразделение там есть на втором этаже. У этого ИП лицензии на образовательную деятельность нет»
И вы так спокойно об этом говорите? Где жуткие штрафы? Где прокурорские проверки, с наказаниями чтобы другим неповадно было? Значит в любом действующем»похоронной» конторе, кто попало, без лицензии, медкомиссий (и возможно даже без налогов?) может, через стенку, открыть ясли или садик? И администрации вообще наплевать?
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Не переживайте так сильно , ИП ведёт не образовательную деятельность а деятельность за присмотром за детьми , там наличии лицензии не требуется, достаточно регистрации ИП или ООО .
Другое дело что прокурор может доказать обратное и вот тогда обяжет эту лицензию получить.
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А за что штрафы то? Группа по присмотру за детьми, открытая индивидуальным предпринимателем, не должна иметь лицензию на образовательные услуги, ибо она их и не оказывает. Деятельность по присмотру за детьми ведется, налоги платятся, что еще вам надо? Родители ведут своих детей туда от безысходности — нет мест в садиках, а на работу выходить надо…
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а откуда деньги на частный садик?
это недешево вообще то
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«родители ведут туда детей на свой страх и риск»
все верно.
Если кого то и должно смущать соседство с ритуальным агенством (или например моргом), то родителей в первую очередь.
А если родителей все устраивает и нормам/снипам соответствует — флаг им в руки.
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так если родителей в угол загнали! А про нормы и снипы не надо ля-ля…
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если бы вы узнали стоимость пребывания в частном детском саду, то сами бы поняли, что те, кто могут столько платить — явно не в углу
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нельзя что бы рядом были друг с другом такие учреждения…. тем более там же дети.
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«они же дети!»
все просто: законы, нормы, снипы.
нарушений нет — значит точка.
Если вам не нравится — никто вас туда не заставляет ходить — это не муниципальное, а частное учреждение.
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Ритуальная служба — это магазин. Не бордель, где сплошной разврат, и не морг, куда привозят трупы. Что особенного то?
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Вы наверное и про ритуал в Индонезии: жители выкапывают родственников из могил, переодевают и выставляют напоказ, считаете , а что такого, для вас и это нормально?
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Сегодня был сюжет про Тибет.
Там священный ритуал погребения выглядит очень цивилизованно, экономично и толерантно.
Покойника разрезают на мелкие частички, разбрасывают по земле, давая склевывать птицам.
Никаких затрат на газ и ритуальщиков.
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Сам будешь разрезать и разбрасывать? Или к специалистам обратишься?
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Они уже не просят деньгами скинуться всех неравнодушных на восстановление бизнеса?)) мелькала где-то такая информация
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Почему при отсутствии нарушений в коментариях они не появляются? Публикуете только те, что устраивают вас?
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