Аферисты крадут десятки тысяч рублей с банковских карт у доверчивых жителей Бердска

В 21 веке мошенники научились похищать деньги с банковских карт одним нажатием на кнопку в компьютере или, обманывая доверчивых россиян в беседе по телефону. Заместитель прокурора города Василий Калиниченко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», почему так происходит и как уберечь себя от мошенников.

— Василий Константинович, почему и куда исчезают деньги с банковских карт по вине мошенников?

— Бытует мнение, что хищения с банковских карт дистанционным способом совершают профессионалы высочайшего класса в области компьютерных технологий, которые владеют многочисленными способами внедрения в «мозг» компьютера, которые через десятки стран перетаскивают похищенные деньги, в результате чего они исчезают бесследно. Такова картина, рисуемая и СМИ.

— В Бердске происходили подобные кражи?

— Возможно, такие технологии и используются при многомиллиардных хищениях, но я с ними не знаком. Я знаком с тем, как это происходит в Бердске, в этих пределах и постараюсь пояснить и предостеречь. Я регулярно проверяю законность возбуждения уголовных дел и, естественно, знакомлюсь с первоначальными показаниями потерпевших – горожан, ставших жертвами мошенников, похитивших деньги с их банковских карт. Надо сказать, по горячим следам человек помнит всё происшедшее очень точно и довольно подробно описывают всю цепочку событий. И выясняется, что не какие-то компьютерные гении вынуждают людей расставаться со своими кровными, а вполне обычные проходимцы с довольно скудным мошенническим арсеналом.

— Почему бердчане ведутся на уловки мошенников, разговаривая с незнакомцами телефону?

— Раньше люди не общались по телефону так часто, как сегодня, и каждый телефонный разговор был своего рода событием. Теперь же общение по телефону стало обыденным явлением и воспринимается ровно так же, как и визуальный контакт. Поэтому и звонки от незнакомых людей уже не настораживают, поскольку ничего особенного в этом нет: звонят и рекламные агенты, и социологи, и официальные лица. Но вот то, что происходит дальше, остаётся загадкой. Если на улице подойти к человеку и попросить его отдать вам все свои деньги добровольно, вы стопроцентно получите отрицательный ответ. Но если это сделать по телефону, представившись хоть кем-нибудь, но человеком «при исполнении», то здесь ситуация меняется в корне. Тут потерпевший с лёгкостью вступает с незнакомцем в контакт и сообщает сугубо конфиденциальные сведения.

— Как чаще всего мошенники похищают деньги с банковских карт?

— Схемы разные, но неизменным остаются некие приёмы. Наиболее распространено следующее развитие событий: звонок на мобильный телефон якобы из банка в целях обеспечения безопасности денежных средств владельца банковской карты. Некто сообщает, что он сотрудник службы по обеспечению безопасности банковской деятельности в сфере финансовых отношений в Российской Федерации. Такой структуры не существует, но это владельца банковской карты не озадачивает. Дальше этот «сотрудник по безопасности» сообщает, что с вашей банковской карты именно сейчас совершается хищение денежных средств: «Поступило ли вам сообщение об этом?». Разумеется, не поступило! «Тогда уточним: назовите ваши имя, отчество и фамилию, паспортные данные». Растерянный гражданин называет: допустим, Николай Петрович Сидоров. Тут же слышит: «Николай Петрович, всё правильно, подтверждаем!». И понимает: ведь если знает звонящий мои имя и отчество – значит, он сотрудник службы безопасности банка и есть. А то, что он сам только что их и сообщил, уже не помнит. Таков зачин. А дальше владельцы банковских карт – грамотные, между прочим, люди, активная часть населения, с жизненным опытом – вдруг начинают выполнять все рекомендации и предписания незнакомца.



— Как распознать афериста, какие рекомендации он дает своей жертве?

— Суть их сводится к тому, чтобы побудить владельца банковской карты перевести свои деньги на некий специальный счет, существующий, якобы, для защиты от преступных посягательств. Мы, мол, заблокируем вашу карту, установим преступника, после чего карта будет разблокирована, и деньги на неё возвращены. Если есть система удалённого доступа типа «Сбербанк Онлайн», деньги переводятся тут же, не выходя из дома. Если такой системы нет, владельца банковской карты убеждают пойти к ближайшему банкомату и перевести свои деньги всё на тот же мифический спецсчёт. Но результат всегда один: деньги бесследно исчезают, абонент, только что общавшийся с потерпевшим, становится недоступным.

— В Бердске такие истории происходят?

— По два-три уголовных дела по фактам мошенничества с банковскими картами возбуждается каждую неделю. Иные случаи поражают нелогичностью действий потерпевших. Один мужчина, например, под натиском аргументов «сотрудника безопасности» отправился к банкомату, чтобы спасти находящиеся на банковской карте 90 тысяч рублей. Проблема для мошенника была в том, что карта была кредитная, с ограничением на перевод средств на другую карту. Так мошенник сумел убедить владельца этой карты снять с неё все деньги, а потом по частям, по пять тысяч рублей, перевести их на указанный номер. Деньги уже были в руках у потерпевшего, казалось бы, лучше средства их защитить не придумаешь. Но нет, он совершил 18 переводов по пять тысяч рублей и в итоге лишился всех денег.

Второй случай. Бердчанка на одном из сайтов выставила объявление о продаже дачи. Ей звонит некто. Я, говорит, увидел вашу дачу на фото и убедился, что она прекрасна. Даже лично смотреть не буду, боюсь, что кто-то другой у меня из-под носа её выхватит. Поэтому вы сообщите мне номер вашей банковской карты, а я сию же минуту перечислю на неё аванс – 15 тысяч рублей. Та, обрадованная сообщает, ждёт. Звонок: «Ну как, деньги поступили?». «Да нет!». «Ну как же так, я человек бедный, пенсионер, для меня 15 тысяч – большие деньги». И предлагает вариант: я, говорит, с внуком посоветуюсь, он, в отличие от меня, парнишка смышлёный, разберётся, а потом вам перезвоню. Перезванивает. Радостно сообщает: всё в порядке, деньги к вам поступили, только сообщения об этом почему-то не было. Подозрительно! Так вот, чтобы деньги эти не похитили злоумышленники, надо их перевести назад на мою карту. А поскольку по частям деньги не переводятся, вы перечислите на мою карту всё, что у вас есть. А я заберу свои 15 тысяч, а остальное вам верну. Девушка пошла навстречу «бедному пенсионеру». В итоге денег нет, абонент недоступен.

— Как не попасться на крючок аферистов?

— Чётко усвоить, что в любом банке есть телефонный номер, по которому можно звонить и получать разъяснения круглосуточно. И при любом подозрительном телефонном звонке нужно в первую очередь обращаться туда, а не бежать, сломя голову, к ближайшему банкомату и не перечислять свои деньги на какой-то непонятный счёт. И запомнить: невозможен звонок из какого бы ни было банка с просьбой сообщить номер своей банковской карты, да ещё и три цифры на обратной стороне. Невозможен хотя бы потому, что настоящему, подлинному банку прекрасно известен не только номер вашего телефона, но и ваши анкетные данные, и номер вашей карты, и находящаяся на ней сумма.