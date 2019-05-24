В квартире экс-министра правительства Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов. Об этом он рассказал в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ареста Абызова.

Сколько и какого именно вещества нашли, пока не уточняется.

Следствие попросило оставить Абызова в СИЗО, напомнив, что у того есть недвижимость в Британии и Италии.

«Находясь под стражей, Абызов активно производил вывод тех денег, которые похитил, а затем перечислил их на другие счета. Эти денежные средства уже были переведены, когда он находился в СИЗО, эти средства были арестованы, 30 миллионов рублей, а также 5 миллионов Григорьевой [гражданской супруги]», — заявил Степанов.

Абызов заключили под стражу 27 марта по обвинению в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества.

По версии следствия, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил и вывел за рубеж четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети», крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Абызов себя виновным не считает.

Источник: РИА Новости