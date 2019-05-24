Монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР выпустили США

Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны.

«На оборотной стороне монеты представлены подлинные и драматические изображения Второй мировой войны и даты ключевых побед союзников (антигитлеровской коалиции), на лицевой приветствуют союзников, демонстрируя флаги США, Великобритании и Франции в цвете», — говорится в описании монеты на сайте компании.

При этом на монете нет флага СССР.

На сайте Bradford Exchange сообщается, что монета выставлена на продажу.

В компании отказались отвечать на запрос РИА Новости, заявив, что вся информация о товарах размещена на интернет-сайте компании и им нечего больше добавить.

Источник: РИА Новости