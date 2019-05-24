Монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР выпустили США
6000 предприятий развивают экономику Бердска
Штрафовать рестораторов отказавших инвалидам начнут в России
Прогноз: Подорожают авиабилеты в России
Проверка врачей: Следственный комитет придет в роддом Бердска
Дадут деньги на квартиру 96-летней фронтовичке из Бердска
Зеленский назвал Россию «агрессором» и исключил возможность переговоров
После закрытия касс РКЦ в онлайн-платежи за коммуналку ринулись жители Бердска
Газировку и сладости посоветовала есть выпускникам на последнем звонке диетолог в России
Более 1,3 млрд рублей незаконно вывели из России жители Новосибирска