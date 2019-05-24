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Монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР выпустили США

На оборотной стороне монеты представлены подлинные и драматические изображения войны и даты ключевых побед союзников. На лицевой приветствуют союзников, демонстрируя флаги США, Великобритании и Франции в цвете.

24.05.2019 Фото: The Bradford Exchange Нет комментариев
 
Монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР выпустили США

Монеты выпустила американская частная компания Bradford Exchange

Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны.
«На оборотной стороне монеты представлены подлинные и драматические изображения Второй мировой войны и даты ключевых побед союзников (антигитлеровской коалиции), на лицевой приветствуют союзников, демонстрируя флаги США, Великобритании и Франции в цвете», — говорится в описании монеты на сайте компании.

При этом на монете нет флага СССР.
На сайте Bradford Exchange сообщается, что монета выставлена на продажу.
В компании отказались отвечать на запрос РИА Новости, заявив, что вся информация о товарах размещена на интернет-сайте компании и им нечего больше добавить.

Источник: РИА Новости


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