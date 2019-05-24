Ток-шоу с мультяшкой Путина в роли ведущего запускает Би-би-си

Би-би-си анонсировало комедийное ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин. В данный момент уже готовы два пилотных эпизода с участием российского лидера, говорится в заявлении пресс-центра телеканала.

Передача будет называться «Вечер с Владимиром Путиным». Трехмерный анимированный президент РФ будет не только общаться с реальным гостями, сидя за столом, но и ходить по студии. Во время съемок будут присутствовать зрители.

Первыми гостями ток-шоу станут пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналист Джун Сарпонг.

Судя по комментариям в соцсетях, жители Великобритании при обсуждении телепрограммы с Путиным разделились на два лагеря — некоторые негативно отреагировали на анонс ВВС, другие приветствуют комедийное шоу с президентом РФ.

Источник: znak.com