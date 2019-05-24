Штрафовать рестораторов отказавших инвалидам начнут в России

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, вводящий штрафы за отказ инвалидам, пожилым и людям с заболеваниями в доступе к товарам и услугам в потребительской сфере. Инициатива была внесена на рассмотрение правительством РФ во исполнение поручения президента России.

«Законопроектом предлагается дополнить статью 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) новым составом правонарушения, предусматривающим действия, связанные с отказом потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием его здоровья, возрастом, кроме случаев, установленных законодательством», — говорится в пояснительной записке. Штрафы при этом предлагаются в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — для юридических лиц.

В сопроводительных документах авторы указывают на участившиеся случаи отказа социально уязвимым категориям граждан в доступе к некоторым объектам и услугам. «Зачастую за таким отказом стоят причины формального, ментального, маркетингового, имиджевого и иного характера», — отмечается в пояснительной записке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости ситуаций, «когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они не нравятся охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана». «К сожалению, такие случаи нередки — ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тыс. жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением», — отметил он.

Спикер также обратил внимание на безрезультативность одного общественного осуждения. Денежное наказание, по его мнению, будет более результативным инструментом защиты людей, права которых были нарушены.

Источник: ТАСС