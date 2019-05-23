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Зеленский назвал Россию «агрессором» и исключил возможность переговоров

Во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой готов «пойти на все».

23.05.2019 Фото: Wikimedia Commons Один комментарий
 
Зеленский назвал Россию агрессором и исключил возможность переговоров

На вопрос журналиста Общественного телевидения, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил: «Нет»

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией. Как сообщает Общественное телевидение, об этом глава государства сообщил журналистам в четверг в Киеве перед началом своего выступления на форуме «IFORUM — 2019», пишет ТАСС.

На вопрос журналиста Общественного телевидения, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил: «Нет».

Позже во время своего выступления Зеленский несколько раз упоминал Россию как страну, опережающую Украину по всем показателям, но при этом назвал ее «агрессором». В своей презентации инновационного будущего страны он также продемонстрировал фото с заседания Верховной рады и с заседания Госдумы, сопровождавшиеся надписью: «Депутаты предложили вернуть Россию к старому летоисчислению». «Вот куда нас могут привести <…> Что-то не хочется», — прокомментировал он.

В понедельник, 20 мая, во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой готов «пойти на все». 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Он уточнил, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия.


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(1) Комментарий

  1. Пенсионер

    Хрен редьки не слаще… Что тоже дурак???

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