Дадут деньги на квартиру 96-летней фронтовичке из Бердска

Комиссия, которая обследовала жилье 96-летней фронтовички Марии Левиной из Бердска признала ее дом аварийным и непригодным для проживания. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 23 мая сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Впрочем, он не может утверждать однозначно, что теперь Мария Игнатьевна получит благоустроенное жилье.

— Комиссия пошла навстречу и признала дом Левиной аварийным. Отработали честно. Дальше будут смотреть, как трактует закон, — прокомментировал Владимир Николаевич.

Проблема заключается в том, что Мария Игнатьевна 2 года назад переписала свой частный дом — щитовое здание 1961 года постройки на сына. Теперь дальнейшую судьбу новоселья фронтовички будет решать областная комиссия.

— Будем надеяться, что откликнутся и дадут субсидию из бюджета Новосибирской области. Во всяком случае со своей стороны мы оперативно подготовим все документы, будем ходатайствовать. А там будут разбираться. Надеемся, что она получит субсидию, — высказался Владимир Николаевич.

По его словам город приложит массу усилий к тому, чтобы Мария Игнатьевна получила сертификат на покупку благоустроенного жилья. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне 74-й годовщины Победы сертификат на 1,6 млн рублей на приобретение квартиры получил участник Великой Отечественной войны из поселка Листвянского Искитимского района.

А Мария Левина уже почти 5 лет пытается доказать, что ее дом не пригоден для проживания. Она отказывается переезжать даже на время в 1-комнатную квартиру в так называемом доме ветеранов, поскольку хочет дожить остаток дней в собственном жилье. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Мария Игнатьевна считает, что заслужила закончить жизнь в достойных условиях участием в войне, окопами и кровью на Северном фронте, где оставила свое здоровье.

Подробности — в ближайшее время.