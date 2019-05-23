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А если дерево упадет на голову ребенка?

Мы забыли погибших от упавших сосен двойняшек? Кто так делает?

23.05.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал любитель природы:

На дня ходили вдоль берега от водозабора к Чайке. Увидели подпиленное хорошее дерево. Сосна держится за счет того, что упала на другую. Но она может обвалится в любой момент. И на чью-то голову. Мы забыли погибших от упавших сосен двойняшек? Кто так делает? Надеюсь, спецы лесхоза прочту и дорубят это дерево. Расположено дерево ближе к тропе здоровья вдоль берега.

А если дерево упадет на голову ребенка? А если дерево упадет на голову ребенка?



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