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После закрытия касс РКЦ в онлайн-платежи за коммуналку ринулись жители Бердска

КБУ заметил колоссальную динамику сбора денег с населения за отопление и воду через интернет. Но за услуги касс, куда стоят очереди, Комбинат продолжает платить комиссию в 0,9% суммы сбора.

23.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
 

После закрытия касс РКЦ в онлайн платежи за коммуналку ринулись жители Бердска

Многие жители Бердска отстаивают очереди в кассу, чтобы заплатить за услуги ЖКХ

Бердский Комбинат бытовых услуг существенно экономит после изменения схемы приема платежей от населения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 2019 года КБУ не работает с «Новосибирскэнергосбытом» в части сбора денег за коммунальные услуг. Агентский договор действовал с 2013 года по 31 декабря 2018-го. За это время Комбинат перечислил агенту более 102 млн рублей.

Экономия очевидна — свыше 20 млн рублей в год, оценил директор КБУ Владимир Воспанчук, отметив, что нисколько не пожалел о расторжении договора с НЭС. Стоит отметить, что завязал тесные отношения с «Новосибирскэнергосбытом» еще Александр Рыбак накануне своего ухода с поста руководителя Комбината в 2013-м.

Агенты остались

Между тем, Комбинат продолжает сотрудничать с другими партнерами, принимающими платежи за коммуналку.
— Начисления мы производим сами. Система «Город» собирает платежи через банки. Это было и при «Новосибирскэнергосбыте». Кроме того, у нас есть договоры с банками, Почтой России и Расчетно-кассовым центром. Всем платим проценты, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Воспанчук.

РКЦ — 0,9%, системе «Город» — 0,3%, банкам — 0,6% собранных средств. Плюс  НЭС удерживал 2,5-2,7% дополнительно к этим комиссионным.

Бердчане платят

По словам Владимира Воспанчука, сейчас нет никаких проблем со сбором платежей за коммунальные услуги. Они остались на прежнем уровне — 90-95%. Это реальные сборы, а не те, что показывал ежемесячно «Новосибирскэнергосбыт» — на уровне 101-102%.

— Провала по платежам нет. В январе после перерасчета (за прошлогоднее тепло — прим. ред.) были неплатежи. Сейчас они сокращаются. Население платит. Неплатежи рассматриваем, анализируем. Больше проблем было с теми начислениями, что производил НЭС. С точностью начислений были недопонимания, выясняем отношения, — рассказал Владимир Викторович.

Работа с должниками по оплате коммунальных услуг выходит на новый уровень. По словам директора КБУ, доработали модуль по претензионной работе. И отныне претензии к имеющим задолженность будут формироваться автоматически. В случае нарушения сроков оплаты — свыше 30 дней — претензии будут генерироваться и направляться должникам.

Уходят в онлайн

РКЦ, по оценке Воспанчука, «сам себе на хвост наступает», закрывая кассы. Люди идут платить на почту и в банки, существенно выросли онлайн-платежи.

— В Бердске сейчас 38 пунктов по приему платежей. Нет проблем. Они есть у РКЦ в части приема начислений по управляющим компаниям — за жилищные услуги. Люди уходят в онлайн. У нас динамика колоссальная за последнее время. Население оплачивает по телефону и ему это ничего не стоит. У РКЦ выручка сокращается. Чем больше они касс закрывают, тем больше потеряют людей. Очереди к ним выстраиваются для оплаты именно услуг управляющих компаний. За наши услуги — коммунальные — сейчас заплатить вообще никакой проблемы нет. Это объективная картина, — пояснил Владимир Воспанчук.

Дорогой партнер

Ранее услуги Расчетно-кассового центра обходились Комбинату бытовых услуг дорого — 1,6% суммы сбора. КБУ платил комиссионные РКЦ по двум договорам — один через «Новосибирскэнергосбыт», второй — напрямую. Именно по этому поводу оглашен обвинительный приговор экс-руководителю КБУ Александру Кожину и бывшему директору РКЦ Марине Глазковой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 21 мая суд признал их виновными в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб в размере 9,6 млн рублей. Суд согласился с выводами следствия о том, что Кожин незаконно дублировал договор с НЭС и в течение трех лет переплачивал РКЦ за то, что он и так делал — собирал платежи с населения.


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