Накажут за крупногабаритный мусор за пределами контейнерных площадок в Бердске

За пределами контейнерных площадок выставляют крупногабаритный мусор во дворах многоквартирных домов в Бердске.

Дежурившая по городу в минувшую субботу начальник юридического отдела Марина Бортникова при объезде города обращала внимание на состояние контейнерных площадок возле многоквартирных домов.

— По ул. Островского №101А и №105 мусорные площадки были очищены, однако часть контейнеров не закрыты, за пределами площадки находился крупногабаритный мусор. Начальнику отдела энергетики и ЖКХ передали ситуацию на контроль, административно- технической инспекции поручили принять меры административного характера, — рассказала на совещании чиновников на этой неделе Марина Бортникова.