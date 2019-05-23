Более 1,3 млрд рублей незаконно вывели из России жители Новосибирска

В областном центре таможня возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный вывод валюты за рубеж организованной группой в особо крупном размере». Об этом сообщила представитель Сибирской оперативной таможни Ева Глушек.

В Новосибирске сотрудники Сибирской оперативной таможней вместе с представителями ФСБ пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконными валютными операциями в Новосибирской области и Алтайском крае.

«Состав участников группировки имел устойчивый характер, участники строго распределяли определенные роли и функции. Установлен лидер преступной группы — 49-летний новосибирец, — говорит представитель Сибирской оперативной таможни Ева Глушек. — Он, с целью незаконного обогащения, подыскал лиц, обладающих знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций и бухгалтерского учета».

В «команду» организатора вошли еще трое новосибирцев, а также иные лица, степень причастности которых в настоящее время устанавливается. Участники группы подготавливали подложные документы и через свои преступные связи в кредитных организациях совершали незаконные валютные операции.

Для проведения данных операций было создано несколько десятков организаций, зарегистрированных на подставных лиц в налоговых органах Новосибирска, Барнаула и других городов России. За незаконные операции установленная группа лиц получала денежные вознаграждения от клиентов.

На сегодняшний день общая сумма незаконных валютных операций по выявленным преступлениям составила более 1,3 млрд рублей.

«В рамках расследования уголовного дела проведены неотложные следственные действия, в ходе которых получены материалы, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Ряд участников преступной группы дали признательные показания», — говорит и.о. начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

Он добавил, что фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Источник: ndn.info