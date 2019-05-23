Газировку и сладости посоветовала есть выпускникам на последнем звонке диетолог в России

Мясо, а не рыба на горячее, овощная нарезка вместо салатов, побольше фруктов и любые безалкогольные напитки, в том числе и газированные, могут позволить себе выпускники на последний звонок, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Последний звонок традиционно отмечается в конце мая перед выпускными экзаменами.

«Алкоголь рекомендовать мы не можем, естественно, потому что преимущественно у нас люди до 18 лет. А до совершеннолетия продажа, распитие алкоголя запрещены. А безалкогольные (напитки) можно любые, тут ограничение, пожалуй, будут, если есть какие-то заболевания, какие-то аллергические реакции», — рассказала РИА Новости заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-терапевт диетолог Екатерина Бурляева.

Меню, по ее словам, будет зависеть от места проведения торжества: если это кафе или ресторан, проблем с выбором там быть не должно.

«А если это происходит в школе, то там за сменой блюд, естественно, следить некому, поэтому стоит обратить внимание на продукты и блюда не скоропортящиеся. То есть сделать выбор в пользу мяса, а не рыбы, салаты все-таки не рекомендованы, потому что достаточно жаркое время года. Если их приготовить и выставить на стол, допустим в пять вечера, то к одиннадцати это может уже быть просто опасно. Не салаты, а все-таки нарезка овощная, без овощей совсем не стоит. Фрукты — да, пожалуйста, выбирать фрукты лучше те, которые не нужно будет резать, то есть целыми выложить — бананы, абрикосы», — отметила диетолог.

В свою очередь врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российско-медицинской академии последипломного образования Елена Чедия подчеркнула, что выпускникам не стоит налегать на колбасные изделия, так как они вызывают сильную жажду.

«Если закусочный стол, то, естественно, может быть мясо, можно жареное, тушеное, обязательно с овощным гарниром. Сейчас уже есть свежие овощи, зелень. Сыр можно, какие-то колбасные изделия, но лучше на них не налегать, потому что в колбасных изделиях содержится очень много натрия, который вызывает жажду», — сказала врач.

При этом она отметила, что на столе должны быть сладости, газировки, выпечка, «это не диетическая еда, но это праздник, а стол должен быть праздничным».

Бурляева на это ответила, что лучше это будут те десерты, которые могут храниться. «Либо если есть возможность убрать в холодильник и достать уже непосредственно перед тем, как это будет употребляться», — посоветовала врач.

Диетологи сошлись во мнении, что на следующий день после праздника, стоит вернуться к нормальному, сбалансированному питанию: нужно ограничить употребление острого, копченного, а также не пить крепкий кофе, чтобы не раздражать слизистую желудка.

Источник: РИА Новости