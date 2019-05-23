Улучшить жизнь россиян пообещал Путин

Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить обсуждение предложений по улучшению условий труда и жизни российских граждан.

В ходе десятого съезда Федерации независимых профсоюзов России председатель организации Михаил Шмаков, в частности, предлагал привести рост тарифов в соответствие с ростом реальных доходов населения, пересмотреть структуру потребительской корзины, отделить минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума и привязать к уровню минимального потребительского бюджета, рассмотреть перспективу индексации пенсий, снять ограничения для работающих пенсионеров.

«Предложения, которые сейчас прозвучали – в социальной сфере, в сфере налогообложения… Мы с участием правительства будем обсуждать дальше, будем над этим работать», — сказал в ответ Путин.

Источник: РИА Новости