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Улучшить жизнь россиян пообещал Путин

Профсоюзы предложили пересмотреть структуру потребительской корзины, отделить минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума, рассмотреть перспективу индексации пенсий и снять ограничения для работающих пенсионеров.

23.05.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Улучшить жизнь россиян пообещал Путин

Владимир Путин рассмотрит предложения профсоюзов

Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить обсуждение предложений по улучшению условий труда и жизни российских граждан.
В ходе десятого съезда Федерации независимых профсоюзов России председатель организации Михаил Шмаков, в частности, предлагал привести рост тарифов в соответствие с ростом реальных доходов населения, пересмотреть структуру потребительской корзины, отделить минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума и привязать к уровню минимального потребительского бюджета, рассмотреть перспективу индексации пенсий, снять ограничения для работающих пенсионеров.

«Предложения, которые сейчас прозвучали – в социальной сфере, в сфере налогообложения… Мы с участием правительства будем обсуждать дальше, будем над этим работать», — сказал в ответ Путин.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    На вопрос редакции — лучше уже не будет.
    Сначала довели страну до нищеты, а теперь думают, как с этим бороться. Ладно бы это были разные люди. Так нет — одни и те же.

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  2. Поросёнок Пётр

    И мы знаем этих россиян ;)

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  3. Аноним

    Хотелось бы услышать отчет о проделанной работе за 30 лет правления либералов от председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.
    Люди в нашей стране все эти годы даже не слышали о существовании этой организации. И получали зарплату.
    Кто им платил все это время за молчание, правительство или олигархи?

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