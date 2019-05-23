Газировку и сладости посоветовала есть выпускникам на последнем звонке диетолог в России
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Последний звонок для 553 выпускников прозвенит 24 мая в Бердске
Улучшить жизнь россиян пообещал Путин
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Отказались от наследства убитого отца сестры Хачатурян
На вопрос редакции — лучше уже не будет.
Сначала довели страну до нищеты, а теперь думают, как с этим бороться. Ладно бы это были разные люди. Так нет — одни и те же.
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И мы знаем этих россиян
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Хотелось бы услышать отчет о проделанной работе за 30 лет правления либералов от председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.
Люди в нашей стране все эти годы даже не слышали о существовании этой организации. И получали зарплату.
Кто им платил все это время за молчание, правительство или олигархи?
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