Покинуть Крым призвал Россию НАТО

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдум
НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич, его слова приводятся на сайте организации.
“Альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией”, — заявил Пич.
Кроме того, Пич призвал Россию освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Азовском море.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. Затем они направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли допускали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей. Береговая охрана ФСБ задержала украинские корабли, на их борту оказались 22 моряка и два сотрудника СБУ. Против них возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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«Альянс не согласен и не согласится….»
Вообще, ни холодно и не жарко от того, чего там какой то Альянс себе думает или с чем он согласен или не согласен.
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