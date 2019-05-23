Проверка врачей: Следственный комитет придет в роддом Бердска

Следственный комитет начал проверку действий врачей ЦГБ Бердска при оказании медицинской помощи роженицы. В СК с заявлением обратился 25-летний бердчанин Александр Охотин, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он подозревает, что бердские медики не предоставили его супруге Ксении полноценного и своевременного лечения, что привело ее в реанимацию.

Ксения поступила в роддом поздним вечером 18 мая в тяжелом состоянии. Но мучилась она целую ночь — на операционный стол ее положили только утром следующего дня, рассказал Александр. А в документах зафиксировали, что ее госпитализировали 19 мая. У Ксении обнаружили внематочную беременность. Александр увидел супругу уже в реанимации в бессознательном состоянии.

Свои сомнения в адекватности лечения он изложил в своем заявлении в следственные органы, сообщил он «Курьер. Среда. Бердск». В СК подтвердили, что заявление принято в работу.

— Проводится проверка по заявлению мужчины в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Он просит проверить действия врачей, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 23 мая, представитель пресс-службы управления Следственного комитета по Новосибирской области Татьяна Титкова.

По ее словам, одновременно следственный отдел СКР по Бердску начал проверку по факту нападения на врача:

— Материал передан в следственный отдел, проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия. Итоговое решение будет по результатам проверки.

Конфликт с замглавврача бердской ЦГБ по медицинской части Надеждой Шахатовой у Александра Охотина произошел 20 мая. По версии Александра, которую он озвучил «Курьер. Среда. Бердск», медик попыталась смять за своей спиной справки о госпитализации жены, которые он принес на подпись. Посетитель в свою очередь попытался забрать документы, чтобы они не оказались уничтоженными. Но у Надежды Шахатовой диагностировали закрытый перелом лучевой кости руки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», начмед находится на больничном и называет произошедшее вопиющим случаем.

Александр не считает себя виновным в травме:

— Я руку ее не трогал. Я лишь попытался забрать документы, которые она хотела смять, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Охотин.

Чтобы получить ответ на вопрос, почему его жена оказалась на грани жизни и смерти, Александр сам написал заявление в Следственный комитет. Он рассказал, что супруга все еще находится в больнице. А последние события усугубили ее психологическое состояние.

Взаимная статистика

По статистике СКР об уголовной ответственности врачей, лишь 10% уголовных дел, расследуемых в отношении медиков, доходят до суда, в 90% случаев следователи доказывают их невиновность. Число обращений в Следственный комитет на ошибки или ненадлежащие действия врачей и медработников за шесть лет выросло более чем втрое.

Если в 2012 году их было чуть более 2000 по всей стране, то к 2017 году количество таких обращений составило более 6000. В СК особо подчеркнули, что только в рамках расследования уголовного дела юридически возможно установить все обстоятельства и оградить врача от необоснованных обвинений и одновременно защитить право пациентов на объективное расследование возможных неквалифицированных действий медицинских работников.

Сейчас медицинские ошибки квалифицируются по следующим статьям Уголовного кодекса РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность).

О том, что на врачей регулярно нападают, ни для кого не секрет. Но никакой регулярно собираемой статистики таких фактов нет. По информации Минздрава, за последние 6 лет произошло 1226 случаев травматизма при нападении, передает Ъ. При этом медики считают, что реальная цифра гораздо выше. Профсоюз работников здравоохранения последний мониторинг проводил в 2012–2014 годах. Собрали сведения из 63 регионов. Выяснилось, что за 2 года 630 медика (из них больше половины — сотрудники скорой) получили травмы тяжелой степени от агрессивных действий. Вне этой статистики — оскорбления и «мелкие побои», которых несоизмеримо больше. Свежей статистики у профсоюза, который должен был бы отстаивать права врачей, тоже нет.

Если квалифицировать нападение на врача по ст. 116 «Побои», то подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Если не было побоев, то применят «хулиганство» и, возможно, штраф.