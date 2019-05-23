Проверка врачей: Следственный комитет придет в роддом Бердска

Александр Охотин просит проверить адекватность лечения своей супруги. Но и сам попал под проверку
Следственный комитет начал проверку действий врачей ЦГБ Бердска при оказании медицинской помощи роженицы. В СК с заявлением обратился 25-летний бердчанин Александр Охотин, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он подозревает, что бердские медики не предоставили его супруге Ксении полноценного и своевременного лечения, что привело ее в реанимацию.
Ксения поступила в роддом поздним вечером 18 мая в тяжелом состоянии. Но мучилась она целую ночь — на операционный стол ее положили только утром следующего дня, рассказал Александр. А в документах зафиксировали, что ее госпитализировали 19 мая. У Ксении обнаружили внематочную беременность. Александр увидел супругу уже в реанимации в бессознательном состоянии.
Свои сомнения в адекватности лечения он изложил в своем заявлении в следственные органы, сообщил он «Курьер. Среда. Бердск». В СК подтвердили, что заявление принято в работу.
— Проводится проверка по заявлению мужчины в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Он просит проверить действия врачей, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 23 мая, представитель пресс-службы управления Следственного комитета по Новосибирской области Татьяна Титкова.
По ее словам, одновременно следственный отдел СКР по Бердску начал проверку по факту нападения на врача:
— Материал передан в следственный отдел, проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия. Итоговое решение будет по результатам проверки.
Конфликт с замглавврача бердской ЦГБ по медицинской части Надеждой Шахатовой у Александра Охотина произошел 20 мая. По версии Александра, которую он озвучил «Курьер. Среда. Бердск», медик попыталась смять за своей спиной справки о госпитализации жены, которые он принес на подпись. Посетитель в свою очередь попытался забрать документы, чтобы они не оказались уничтоженными. Но у Надежды Шахатовой диагностировали закрытый перелом лучевой кости руки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», начмед находится на больничном и называет произошедшее вопиющим случаем.
Александр не считает себя виновным в травме:
— Я руку ее не трогал. Я лишь попытался забрать документы, которые она хотела смять, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Охотин.
Чтобы получить ответ на вопрос, почему его жена оказалась на грани жизни и смерти, Александр сам написал заявление в Следственный комитет. Он рассказал, что супруга все еще находится в больнице. А последние события усугубили ее психологическое состояние.
Взаимная статистика
По статистике СКР об уголовной ответственности врачей, лишь 10% уголовных дел, расследуемых в отношении медиков, доходят до суда, в 90% случаев следователи доказывают их невиновность. Число обращений в Следственный комитет на ошибки или ненадлежащие действия врачей и медработников за шесть лет выросло более чем втрое.
Если в 2012 году их было чуть более 2000 по всей стране, то к 2017 году количество таких обращений составило более 6000. В СК особо подчеркнули, что только в рамках расследования уголовного дела юридически возможно установить все обстоятельства и оградить врача от необоснованных обвинений и одновременно защитить право пациентов на объективное расследование возможных неквалифицированных действий медицинских работников.
Сейчас медицинские ошибки квалифицируются по следующим статьям Уголовного кодекса РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность).
О том, что на врачей регулярно нападают, ни для кого не секрет. Но никакой регулярно собираемой статистики таких фактов нет. По информации Минздрава, за последние 6 лет произошло 1226 случаев травматизма при нападении, передает Ъ. При этом медики считают, что реальная цифра гораздо выше. Профсоюз работников здравоохранения последний мониторинг проводил в 2012–2014 годах. Собрали сведения из 63 регионов. Выяснилось, что за 2 года 630 медика (из них больше половины — сотрудники скорой) получили травмы тяжелой степени от агрессивных действий. Вне этой статистики — оскорбления и «мелкие побои», которых несоизмеримо больше. Свежей статистики у профсоюза, который должен был бы отстаивать права врачей, тоже нет.
Если квалифицировать нападение на врача по ст. 116 «Побои», то подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Если не было побоев, то применят «хулиганство» и, возможно, штраф.
Молодец парень! Жаль только правды вряд ли добьёшься… То, что Бердской медицине бардак-ни для кого не секрет! После ряда вопиющих случаев со смертельным исходами удивительно как до сих пор держат Крамарова на месте главврача! Непонятно за что такие деньги получает. Люди, которые стоят возле операционных столов и спасают жизни пациентов такой зарплаты не видят. А по по поводу случая с зам главврача, так больше верю парню, хамство в Бердской ЦГБ начинается прямо при входе — с регистратуры, бардак полный, теряются медкарты больных и т.д.Ходить на какие то диспансеризации вообще смысла нет-филькина грамота для галочки, действенной помощи никакой! Рыба гниёт с головы!
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Бердск в плане медицины это дно. Мы скоро тут вообще вымрем. Краморова на мыло. Не верю врачихе. Лежала в болнице с грудничком приносили смесь с комками и ледяную воду. Когда пожаловалась меня назвали истиричкой всей больницей детской. А во главе краморов. Парень молодец. Жаль его. Сейчас будут судить за несуществующий перелом. С этой врачихой встречалась лично и хочу сказать удалено. Поддерживаю предидущие высказывания.
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Какая роженица???? Если у девушки была внематочная беременность!!!!
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