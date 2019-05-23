КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам 3-ю квартиру
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция: Кому положены льготные лекарства в Бердске

Останки людей в качестве удобрений используют в США

Правила выявления одаренных детей разработали в России

ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против стройки храма в сквере

Проверка врачей: Следственный комитет придет в роддом Бердска

За 43 млрд рублей Россия совершит технологический скачок

Стандарты лечения пропишут врачам России

Беспомощную старушку на полу в квартире нашли спасатели в Бердске

Ловить водителей грузовиков будет ГИБДД на трассах Новосибирской области

Два часа дал Облгазу вице-губернатор Сергей Сёмко на подключение к газу жилые дома Бердска

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


За 43 млрд рублей Россия совершит технологический скачок

Квантовые сенсоры можно использовать в навигации и медицине, коммуникации — для обеспечения безопасности, а компьютеры — для развития искусственного интеллекта.

23.05.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
За 43 млрд рублей Россия совершит технологический скачок

Скачок должен произойти к 2024 году

Как выяснил “Ъ”, подготовлен план развития в России квантовых технологий, по которому к 2024 году должно быть сокращено отставание страны в этой области: предполагается создать профильную организацию и выделить более 43 млрд руб. инвестиций. Будет привлечен и бизнес: последнему интересны в первую очередь квантовые коммуникации, спрос на которые ожидается со стороны силовиков и финансистов. Эксперты осторожны в оценках перспектив квантовых технологий в РФ и надеются, что это направление не повторит судьбу широко разрекламированных нанотехнологий.

Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС вместе с экспертами разработали проект «дорожной карты» развития квантовых технологий (презентация есть у “Ъ”). 24 мая его рассмотрит набсовет АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ), а затем правительство, сообщили в РКЦ. Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.

Квантовые технологии используют свойства индивидуальных квантовых систем, в которых проявляются новые физические эффекты (суперпозиция, запутанность и др.). В проекте «дорожной карты» обсуждаются три направления использования квантовых технологий, уточняет вице-президент по науке и образованию «Сколково» Николай Суетин: квантовые вычисления (компьютеры), квантовые коммуникации и квантовые сенсоры; сейчас исследования в России ведутся только по двум последним направлениям. Квантовые сенсоры можно использовать в навигации и медицине, квантовые коммуникации — для обеспечения безопасности, квантовые компьютеры — для развития искусственного интеллекта.

Так как рынок только начинает формироваться, показателен не уровень продаж, а объем инвестиций в квантовые технологии — в РФ он гораздо меньше, чем у мировых лидеров, следует из презентации. По документу до 2024 года на это потребуется 43,85 млрд руб. Почти половина суммы (21,41 млрд руб.) необходима на гранты на проекты по разработке и применению технологий, 6,8 млрд руб.— на проекты по внедрению, 5,4 млрд руб.— на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд руб.— на поддержку компаний-лидеров. При подготовке проекта стояла задача сформировать общее понимание бюджета, источники будут обсуждаться на следующих этапах, уточняют в РКЦ.

Для развития квантовых технологий предлагается создать отдельную структуру, учредителями которой могли бы стать АНО ЦЭ, Российская венчурная компания, «Ростех», «Росатом», «Ростелеком», Газпромбанк, Сбербанк и «Сколково», говорится в презентации.

Среди возможных участников проектов в качестве исполнителей и заказчиков перечислены также «Яндекс», Mail.ru Group, сотовые операторы, «Инфотекс», «КриптоПро» и др.

«Ростелеком» будет заниматься квантовыми коммуникациями, видит коммерческий потенциал в этой технологии и уже начал «масштабную серию тестирования решений российских вендоров, обеспечивающих квантовое шифрование», сообщили “Ъ” в компании. «Квантовое шифрование нужно при передаче критически важных данных. Сейчас в мире главными заказчиками являются спецслужбы и силовые ведомства, это также интересно банкам для проведения трансакций. «Ростелекому» технология нужна для передачи данных между дата-центрами»,— пояснил представитель оператора. Но начало коммерческого использования технологии зависит от сертификации оборудования и решений, это небыстрый процесс, добавил он.

В «Инфотексе» подтвердили, что готовы участвовать в разработке и пилотном внедрении систем квантового распределения ключей и средств криптографической защиты информации на их основе. В других компаниях и АНО ЦЭ комментарии не предоставили.

Говорить о том, удастся ли вывести отечественные квантовые технологии на мировой уровень, преждевременно, считает руководитель технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов: технологии развиваются очень быстро, и то, что сейчас обсуждается, к 2024 году может устареть. С применением квантовой криптографии могут возникнуть сложности, отмечает он: в России органы, выдающие сертификаты, просят делиться ключами шифрования, а квантовые технологии «не предусматривают этого в принципе».

Несколько лет государство не менее активно поддерживало инновационные нанотехнологии. «Нанотехнологии, можно сказать, были дискредитированы излишней популярностью, вызванной доступностью программы поддержки их развития»,— полагает господин Легкодимов. У квантовых технологий, по его мнению, порог входа гораздо выше как по капитальным вложениям, так и по необходимому уровню научно-ресурсной базы, поэтому «можно надеяться, что ситуация не повторится».

Источник: Ъ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: Кому положены льготные лекарства в Бердске Зампрокурора Бердска: как не стать жертвой телефонных мошенников Останки людей в качестве удобрений используют в США

(1) Комментарий

  1. Аноним

    ага, совершит скачок..) и будет очередной робот Алеша ))
    Кураев сказал, что в России каждые три дня строится новый храм. получается, что РПЦ сегодня — это одна из крупнейших «прачечных» на планете. РПЦ позволяет отмыть любые деньги…
    что такое 43 млрд здесь ? копейки..
    Все правильно делают — строят храмы и продают телевизоры. Для вас что, школы строить что ли? Ещё, не дай бог, выучитесь… )

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика