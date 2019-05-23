За 43 млрд рублей Россия совершит технологический скачок

Как выяснил “Ъ”, подготовлен план развития в России квантовых технологий, по которому к 2024 году должно быть сокращено отставание страны в этой области: предполагается создать профильную организацию и выделить более 43 млрд руб. инвестиций. Будет привлечен и бизнес: последнему интересны в первую очередь квантовые коммуникации, спрос на которые ожидается со стороны силовиков и финансистов. Эксперты осторожны в оценках перспектив квантовых технологий в РФ и надеются, что это направление не повторит судьбу широко разрекламированных нанотехнологий.

Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС вместе с экспертами разработали проект «дорожной карты» развития квантовых технологий (презентация есть у “Ъ”). 24 мая его рассмотрит набсовет АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ), а затем правительство, сообщили в РКЦ. Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.

Квантовые технологии используют свойства индивидуальных квантовых систем, в которых проявляются новые физические эффекты (суперпозиция, запутанность и др.). В проекте «дорожной карты» обсуждаются три направления использования квантовых технологий, уточняет вице-президент по науке и образованию «Сколково» Николай Суетин: квантовые вычисления (компьютеры), квантовые коммуникации и квантовые сенсоры; сейчас исследования в России ведутся только по двум последним направлениям. Квантовые сенсоры можно использовать в навигации и медицине, квантовые коммуникации — для обеспечения безопасности, квантовые компьютеры — для развития искусственного интеллекта.

Так как рынок только начинает формироваться, показателен не уровень продаж, а объем инвестиций в квантовые технологии — в РФ он гораздо меньше, чем у мировых лидеров, следует из презентации. По документу до 2024 года на это потребуется 43,85 млрд руб. Почти половина суммы (21,41 млрд руб.) необходима на гранты на проекты по разработке и применению технологий, 6,8 млрд руб.— на проекты по внедрению, 5,4 млрд руб.— на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд руб.— на поддержку компаний-лидеров. При подготовке проекта стояла задача сформировать общее понимание бюджета, источники будут обсуждаться на следующих этапах, уточняют в РКЦ.

Для развития квантовых технологий предлагается создать отдельную структуру, учредителями которой могли бы стать АНО ЦЭ, Российская венчурная компания, «Ростех», «Росатом», «Ростелеком», Газпромбанк, Сбербанк и «Сколково», говорится в презентации.

Среди возможных участников проектов в качестве исполнителей и заказчиков перечислены также «Яндекс», Mail.ru Group, сотовые операторы, «Инфотекс», «КриптоПро» и др.

«Ростелеком» будет заниматься квантовыми коммуникациями, видит коммерческий потенциал в этой технологии и уже начал «масштабную серию тестирования решений российских вендоров, обеспечивающих квантовое шифрование», сообщили “Ъ” в компании. «Квантовое шифрование нужно при передаче критически важных данных. Сейчас в мире главными заказчиками являются спецслужбы и силовые ведомства, это также интересно банкам для проведения трансакций. «Ростелекому» технология нужна для передачи данных между дата-центрами»,— пояснил представитель оператора. Но начало коммерческого использования технологии зависит от сертификации оборудования и решений, это небыстрый процесс, добавил он.

В «Инфотексе» подтвердили, что готовы участвовать в разработке и пилотном внедрении систем квантового распределения ключей и средств криптографической защиты информации на их основе. В других компаниях и АНО ЦЭ комментарии не предоставили.

Говорить о том, удастся ли вывести отечественные квантовые технологии на мировой уровень, преждевременно, считает руководитель технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов: технологии развиваются очень быстро, и то, что сейчас обсуждается, к 2024 году может устареть. С применением квантовой криптографии могут возникнуть сложности, отмечает он: в России органы, выдающие сертификаты, просят делиться ключами шифрования, а квантовые технологии «не предусматривают этого в принципе».

Несколько лет государство не менее активно поддерживало инновационные нанотехнологии. «Нанотехнологии, можно сказать, были дискредитированы излишней популярностью, вызванной доступностью программы поддержки их развития»,— полагает господин Легкодимов. У квантовых технологий, по его мнению, порог входа гораздо выше как по капитальным вложениям, так и по необходимому уровню научно-ресурсной базы, поэтому «можно надеяться, что ситуация не повторится».

Источник: Ъ