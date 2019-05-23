Беспомощную старушку на полу в квартире нашли спасатели в Бердске

Звонок с просьбой деблокировать входную дверь в квартире многоэтажки Микрорайона поступил незадолго до полудня 22 мая в поисково-спасательный отряд, базирующийся в Бердске.

За помощью к спасателям обратилась родственница 82-летней бердчанки, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. Бабушка долгое время не реагировала на стук в дверь и на отвечала на телефонные звонки. Попасть в квартиру старушки родственница не могла.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали двери. Когда они вошли в квартиру, то обнаружили пенсионерку лежащей на полу. Сотрудники ПСО транспортировали старушку в машину скорой помощи.