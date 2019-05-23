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Беспомощную старушку на полу в квартире нашли спасатели в Бердске

Пенсионерка не отвечала на звонки и стук дверь. Родственники не могли попасть в квартиру и обратились за помощью к спасателям.

23.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Беспомощную старушку на полу в квартире нашли спасатели в Бердске

Спасатели транспортировали старушку в машину скорой помощи

Звонок с просьбой деблокировать входную дверь в квартире многоэтажки Микрорайона поступил незадолго до полудня 22 мая в поисково-спасательный отряд, базирующийся в Бердске.

За помощью к спасателям обратилась родственница 82-летней бердчанки, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. Бабушка долгое время не реагировала на стук в дверь и на отвечала на телефонные звонки. Попасть в квартиру старушки родственница не могла.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали двери. Когда они вошли в квартиру, то обнаружили пенсионерку лежащей на полу. Сотрудники ПСО транспортировали старушку в машину скорой помощи.


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