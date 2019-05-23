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Правила выявления одаренных детей разработали в России

Предлагается увеличить размер субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на выявление, сопровождение и мониторинга развития талантливых детей и молодежи до 75 миллионов рублей ежегодно.

23.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Правила выявления одаренных детей разработали в России

Государственный информационный ресурс будет содержать информацию о наставниках или личных тренерах детей индиго

Министерство просвещения РФ подготовило проект постановления правительства, утверждающий новые правила выявления, сопровождения и мониторинга развития талантливых детей и молодежи, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Поясняется, что главным отличием новых правил от «Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития», утвержденных в 2015, году станет включение в программу поддержки талантливой молодежи.
«Организацией, осуществляющей организацию выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся способности, является образовательный фонд «Талант и успех», — уточняется в проекте постановления.

Добавляется, что по новым правилам Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР), будет содержать не только сведения о победителях и призерах олимпиад и иных конкурсов и мероприятий, но также об их наставниках или личных тренерах, сведения о несовершеннолетних, зарегистрировавших результаты интеллектуальной деятельности или являющихся авторами публикаций в научных журналах, индексируемых в международных базах данных.

Согласно проекту, для интегрированной работы с одаренными детьми и молодежью доступ к ГИР будет открыт федеральным и региональным госорганам, органам местного самоуправления, образовательным организациям, региональным центрам для одаренных детей и молодежи, создаваемым в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», а также организациям, вовлеченным в деятельность по развитию способностей и талантов.

Также будет усовершенствован перечень конкурсов и мероприятий, сведения о победителях и призерах которых будут попадать на ГИР. В перечень автоматически войдут всероссийская олимпиада школьников (заключительный и региональный этапы); международные олимпиады по общеобразовательным предметам, в которых официально участвуют сборные РФ; международные спортивные соревнования с участием команд РФ, всероссийские спортивные соревнования, включенные в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий; международные творческие мероприятия и конкурсы по представлению Минкультуры РФ.

Кроме того, проектом постановления предлагается увеличить размер субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на выявление, сопровождение и мониторинга развития талантливых детей и молодежи до 75 миллионов рублей ежегодно, сейчас субсидия составляет 25 миллионов рублей.

Источник: РИА Новости


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