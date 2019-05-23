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Два часа дал Облгазу вице-губернатор Сергей Сёмко на подключение к газу жилые дома Бердска

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Два часа дал Облгазу вице-губернатор Сергей Сёмко на подключение к газу жилые дома Бердска

Контрольное время — 12 часов дня. В случае, если газ не появится, то местная власть примет «дальнейшие управленческие решения». Мерзнуть осталось два часа.

23.05.2019 Фото: Pixabay 4 коммент.
 
Два часа дал Облгазу вице губернатор Сергей Сёмко на подключение к газу жилые дома Бердска

Газа не было практически неделю

Во время телефонных переговоров главы Бердска Евгения Шестернина с заместителем губернатора Новосибирской области Сергеем Сёмкой последний сообщил, что поставил перед Облгазом задачу: обеспечить жителей Бердска газом сегодня, 23 мая, в течение двух часов.

Контрольное время — 12:00 часов — обозначено для принятия дальнейших управленческих решений, но при необходимости. Контроль осуществит заместитель главы администрации Владимир Захаров, сообщили в пресс-службе горадминистрации Бердска.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что жители 4-этажек замерзают без газа. Температура в санузле жительницы дома №5 по ул. Кирова в Бердске не поднималась выше 5 градусов тепла. В комнате — не более 14 градусов, и поэтому Евгения Леонидова не вытаскивает рук из карманов толстовки — они просто леденеют. Отопления нет, горячей воды нет, а тут еще 20 мая и газ отключили, пожаловалась «Курьер. Среда. Бердск» 21 мая Евгения Антоновна.

— Утром вчера в 8.00 я встала, газа уже не было. Каменный век, как еще скажешь. Вчера позвонила в УК, сказали, что газа нет, — отметила Леонидова.

В полдень 21 мая к Евгении Антоновне пришла внучка Екатерина, услышала от бабушки «новость» и начала обзванивать все инстанции.
— Сначала позвонила в диспетчерскую УК, там сказали, что газа нет, мол, звоните, куда хотите. Звоню в газовую службу, а у них телефон вообще отключен. Потом я позвонила в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Ответили, что такими вопросами они не занимаются, дали номер администрации Новосибирской области. Там говорят, что тоже не занимаются этими вопросами, посоветовали звонить в Горгаз Новосибирской области. И они перенаправили, в приемную Горгаза. Следующий звонок — в абонентскую службу Горгаза. А мне говорят: зачем вы сюда звоните, если вам нужно звонить в Толмачево. Там должны знать причину, почему нет газа. Дозвонилась в Толмачево и услышала, что газа нет и неизвестно, когда будет. Еще и укорили: зачем я им звоню? Начала объяснять, что люди практически двое суток без еды: ни чая согреть, ни суп сварить. На том конце провода слышу: это вы виноваты, что у вас газа нет. Начала с этой женщиной перепираться, а она, мол, на каком основании я на нее рот открываю. В конечном итоге наш разговор завершился тем, что она дала мне еще один номер телефона. Этот номер оказался отключен. Круг замкнулся. Куда звонить? Куда обращаться? Люди сидят без газа. В доме живут одни пенсионеры. Просто прошла 10 кругов ада с этими звонками, — негодовала Екатерина

Отключение газа происходит уже не первый раз, иногда не бывает его по четыре-пять дней, поэтому на всякий случай бердчанка прикупила электрический чайник. Им и спасается. Только вот в чайнике еду не приготовишь, тогда приглашают на обед родственники.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, по данной проблеме он проведет совещание: раз проблема есть, нужно ее решать.

— Ведут переговоры с Новосибирскоблгазом. У наших жителей долг за газ 600 тыс. рублей. Сейчас такая ситуация, как я представляю, льготную цену на закуп газа для населения отменили. Покупают, по-моему, за 24 рубля кубометр, а раньше за 11. Чтобы народу дать газ, его надо где-то приобрести. Возможно, произошел, какой-то сбой, технические трудности. Меня больше всего печалит долг за газ — нужно же его оплачивать. Ведь газ нужно на что-то покупать. В любом случае будем разбираться в ситуации, — подчеркнул Захаров.


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(4) Комментариев

  1. Анонимус

    Вот очень интересно…
    На этих домах газ для приготовления пищи.
    Не для отопления.
    Люди сначала жгут газ, пытаясь нагреть квартиру, а потом — хобана, долг 600 тысяч!
    И при чем тут Семка? Он долг оплачивать будет?

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    • Алексей

      Подавляющее большинство (если не все, а это в основном пенсионеры) платит за газ вовремя и полностью и платят по нормативам (счетчики у единиц), а нормативы завышены…(сравнили одинаковые по площади квартиры и кол-во жильцов). Электрика домов не предназначена для массового приготовления всеми пищи. Тариф на электроэнергию выше чем у владельцев домов с электроплитами…
      И люди не жгут газ нагревая квартиру…

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  2. Аноним

    Ну нормально… Весь город значит не мёрзнет, сидя без отопления с 8мая и без горячей воды, а они прямо замёрзли. А вице-губернатор или мэр Бердска вообще в курсе, что в такой холод бердчан ещё и без горячей воды оставили? И каждый год эта эпопея с прорывами на ТГК-1… Достали!!!

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