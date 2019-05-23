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Стандарты лечения пропишут врачам России

Клинические рекомендации оцифруют и в виде алгоритмов погрузят в медицинские информационные системы. Они обеспечат информационную поддержку врачебных решений при диагностике, лечении и реабилитации пациентов.

23.05.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Стандарты лечения пропишут врачам России

Для обеспечения работы врачей в «цифровых условиях», нужно продолжить материально-техническое обеспечение

С 2022 года вступает в действие федеральный закон об обязательном использовании врачами клинических рекомендаций — утвержденных описаний последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, рассказала в интервью «РГ» замминистра здравоохранения России Елена Бойко.
«Эти клинические рекомендации, — пояснила она, — должны быть оцифрованы и в виде алгоритмов погружены в медицинские информационные системы, и обеспечивать информационную поддержку врачебных решений при диагностике, лечении и реабилитации пациента», — объяснила она.

Для обеспечения работы врачей в «цифровых условиях», нужно продолжить материально-техническое обеспечение медучреждпений, закупить более 200 тысяч компьютеров для автоматизированных рабочих мест, более 800 тысяч электронных подписей врачей и медицинских работников, чтобы электронный медицинский документооборот стал юридически значимым».

Источник: РГ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А кто то это выполнять будет?

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