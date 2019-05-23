ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против стройки храма в сквере

Более половины жителей Екатеринбурга считают, что строительство храма святой Екатерины необходимо перенести из сквера в центре города в другую его часть, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«58% считают, что храм должен быть построен в другой части города», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

По данным опроса, против строительства храма выступают 18% жителей города. 7% считают, что храм должен быть построен в сквере у театра драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом. Еще 14% полагают, что этот храм можно построить в сквере «при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан».

«На прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что опрос был проведен 16-20 мая среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Несанкционированные акции протеста против строительства собора Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга начались 13 мая после того, как предполагаемую стройплощадку оградили забором. В ходе почти недельных столкновений с полицией были задержаны десятки граждан, общее число арестованных превысило 30 человек.

Президент РФ Владимир Путин 16 мая предложил провести среди местных жителей опрос на тему строительства храма. 20 мая администрация города объявила десятидневный сбор предложений по альтернативным местам для размещения храма. За сутки от жителей города поступило более 2,5 тыс. обращений. По результатам сбора предложений состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут высказаться за ту или иную площадку.

По распоряжению фонда святой Екатерины (инициатор строительства храма) забор в сквере был демонтирован.

Как рассказал «Интерфаксу» депутат Госдумы, куратор столичной программы по строительству храмов, в Москве протестные движения, которые имели место на начальных этапах реализации программы, практически прекратились. Он предложил региональным властям воспользоваться опытом столичных храмостроителей для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Источник: Интерфакс