КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам 3-ю квартиру
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция: Кому положены льготные лекарства в Бердске

Останки людей в качестве удобрений используют в США

Правила выявления одаренных детей разработали в России

ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против стройки храма в сквере

Проверка врачей: Следственный комитет придет в роддом Бердска

За 43 млрд рублей Россия совершит технологический скачок

Стандарты лечения пропишут врачам России

Беспомощную старушку на полу в квартире нашли спасатели в Бердске

Ловить водителей грузовиков будет ГИБДД на трассах Новосибирской области

Два часа дал Облгазу вице-губернатор Сергей Сёмко на подключение к газу жилые дома Бердска

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против стройки храма в сквере

58% опрошенных считают, что храм должен быть построен в другой части города. Опрос провели среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

23.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против стройки храма в сквере

Против строительства храма выступают 18% жителей города

Более половины жителей Екатеринбурга считают, что строительство храма святой Екатерины необходимо перенести из сквера в центре города в другую его часть, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«58% считают, что храм должен быть построен в другой части города», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

По данным опроса, против строительства храма выступают 18% жителей города. 7% считают, что храм должен быть построен в сквере у театра драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом. Еще 14% полагают, что этот храм можно построить в сквере «при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан».

«На прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что опрос был проведен 16-20 мая среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Несанкционированные акции протеста против строительства собора Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга начались 13 мая после того, как предполагаемую стройплощадку оградили забором. В ходе почти недельных столкновений с полицией были задержаны десятки граждан, общее число арестованных превысило 30 человек.

Президент РФ Владимир Путин 16 мая предложил провести среди местных жителей опрос на тему строительства храма. 20 мая администрация города объявила десятидневный сбор предложений по альтернативным местам для размещения храма. За сутки от жителей города поступило более 2,5 тыс. обращений. По результатам сбора предложений состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут высказаться за ту или иную площадку.

По распоряжению фонда святой Екатерины (инициатор строительства храма) забор в сквере был демонтирован.

Как рассказал «Интерфаксу» депутат Госдумы, куратор столичной программы по строительству храмов, в Москве протестные движения, которые имели место на начальных этапах реализации программы, практически прекратились. Он предложил региональным властям воспользоваться опытом столичных храмостроителей для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Источник: Интерфакс


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: Кому положены льготные лекарства в Бердске Зампрокурора Бердска: как не стать жертвой телефонных мошенников Останки людей в качестве удобрений используют в США

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика