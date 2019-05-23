Ловить водителей грузовиков будет ГИБДД на трассах Новосибирской области

Госавтоинспекция на дорогах Новосибирской области проводит рейд «Трасса-негабарит». В целях снижения числа ДТП и тяжести их последствий, а также пресечения нарушения правил дорожного движения, на территории Новосибирской области в период с 22 по 29 мая 2019 года будет проведен специализированный рейд под условным названием «Трасса-Негабарит», сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

В ходе данного рейда особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правилам перевозки детей, в том числе автобусами, правилам перевозки грузов, движению крупногабаритных транспортных средств, выявлению водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения и соблюдению режима труда и отдыха лицом, управляющим автотранспортом.

Сотрудниками Госавтоинспекции уже были зафиксированы первые случае нарушения правил движения крупногабаритных транспортных средств на территории города Новосибирска.