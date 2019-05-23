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Ловить водителей грузовиков будет ГИБДД на трассах Новосибирской области

Госавтоинспекция проведет рейд «Трасса-негабарит» с 22 по 29 мая. В поле зрения попадут и водители автобусов.

23.05.2019 Фото: ГИБДД Один комментарий
 
Ловить водителей грузовиков будет ГИБДД на трассах Новосибирской области

Инспекторы отследят движение грузовиков

Госавтоинспекция на дорогах Новосибирской области проводит рейд «Трасса-негабарит». В целях снижения числа ДТП и тяжести их последствий, а также пресечения нарушения правил дорожного движения, на территории Новосибирской области в период с 22 по 29 мая 2019 года будет проведен специализированный рейд под условным названием «Трасса-Негабарит», сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

В ходе данного рейда особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правилам перевозки детей, в том числе автобусами, правилам перевозки грузов, движению крупногабаритных транспортных средств, выявлению водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения и соблюдению режима труда и отдыха лицом, управляющим автотранспортом.

Сотрудниками Госавтоинспекции уже были зафиксированы первые случае нарушения правил движения крупногабаритных транспортных средств на территории города Новосибирска.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    По моему эта служба должна содействовать безопасности дорожного движения,а вовсе не «ЛОВИТЬ» и так не слишком счастливых,замученных (ценами на топливо.платонами.и т.д.)водителей…

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