Инструкция: Кому положены льготные лекарства в Бердске
Останки людей в качестве удобрений используют в США
Правила выявления одаренных детей разработали в России
ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против стройки храма в сквере
Проверка врачей: Следственный комитет придет в роддом Бердска
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Беспомощную старушку на полу в квартире нашли спасатели в Бердске
Ловить водителей грузовиков будет ГИБДД на трассах Новосибирской области
Два часа дал Облгазу вице-губернатор Сергей Сёмко на подключение к газу жилые дома Бердска
По моему эта служба должна содействовать безопасности дорожного движения,а вовсе не «ЛОВИТЬ» и так не слишком счастливых,замученных (ценами на топливо.платонами.и т.д.)водителей…
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