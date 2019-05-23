Книги на 1,3 млн рублей грузовиками везут из Москвы в библиотеки Бердска

В этом году бердские библиотеки пополнятся 3000 экземплярами книг
Впервые за последние годы внушительную сумму, 1,318 млн рублей, на комплектование книгами получили библиотеки Бердска. Финансирование прошло по государственной областной программе «Культура Новосибирской области 2016-2020 годы».
— На данный момент освоено чуть более 1 млн рублей. Но книги, порядка 3000 книг, заказаны полностью. Книги поступают постоянно. Пушкинская библиотека организует связь с более чем 10 известными московскими издательствами, у которых высокий тираж и которые отличаются на современном книжном рынке достаточно качественной литературой. Так как деньги на приобретение книг поступают в рамках государственной программы, мы должны выполнить условие — паритетное отношение к заказу литературы: из всего массива заказа 30% должна составить детская и подростковая, 30% — современная художественная , 30% — отраслевая, 10% — справочная. Это соотношение не должно быть нарушено. Все книги мы заказываем на бумажных носителях. Это наш выбор. Книга сейчас достаточно дорогая — средняя цена около 400 рублей. Книги поступят во все семь библиотек в соответствии с читательской аудиторией: больше читателей — больше книг. На данном этапе детская литература — самая дорогая из всей представленной. Особенно объемные красочные книги, которые превосходят по цене даже самые нашумевшие бестселлеры. Мы поддерживаем юных читателей, чтобы они могли брать книги в библиотеке, потому что многие родители не имеют возможности купить их, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора бердской ЦБС Инна Суворова.
Книги в библиотеку Бердска привозят грузовиками из Москвы. Пока они проходят процедуру обработки в отделе комплектования. Читатели смогут взять пахнущие типографской краской новинки, скорее всего, в конце июня, полагает Инна Валентиновна.
Особый акцент Инна Суворова делает на детской литературе:
— Книги очень шикарные. Познавательные. Это и энциклопедии, и книги о космосе, анатомии, биологии, сказки. На сегодняшний день поступила почти вся детская и подростковая литература.
Замдиректора ЦБС отметила, что в библиотеки поступит только качественная литература, не будет ни одного бульварного романа.
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