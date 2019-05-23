Книги на 1,3 млн рублей грузовиками везут из Москвы в библиотеки Бердска

Впервые за последние годы внушительную сумму, 1,318 млн рублей, на комплектование книгами получили библиотеки Бердска. Финансирование прошло по государственной областной программе «Культура Новосибирской области 2016-2020 годы».

— На данный момент освоено чуть более 1 млн рублей. Но книги, порядка 3000 книг, заказаны полностью. Книги поступают постоянно. Пушкинская библиотека организует связь с более чем 10 известными московскими издательствами, у которых высокий тираж и которые отличаются на современном книжном рынке достаточно качественной литературой. Так как деньги на приобретение книг поступают в рамках государственной программы, мы должны выполнить условие — паритетное отношение к заказу литературы: из всего массива заказа 30% должна составить детская и подростковая, 30% — современная художественная , 30% — отраслевая, 10% — справочная. Это соотношение не должно быть нарушено. Все книги мы заказываем на бумажных носителях. Это наш выбор. Книга сейчас достаточно дорогая — средняя цена около 400 рублей. Книги поступят во все семь библиотек в соответствии с читательской аудиторией: больше читателей — больше книг. На данном этапе детская литература — самая дорогая из всей представленной. Особенно объемные красочные книги, которые превосходят по цене даже самые нашумевшие бестселлеры. Мы поддерживаем юных читателей, чтобы они могли брать книги в библиотеке, потому что многие родители не имеют возможности купить их, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора бердской ЦБС Инна Суворова.

Книги в библиотеку Бердска привозят грузовиками из Москвы. Пока они проходят процедуру обработки в отделе комплектования. Читатели смогут взять пахнущие типографской краской новинки, скорее всего, в конце июня, полагает Инна Валентиновна.

Особый акцент Инна Суворова делает на детской литературе:

— Книги очень шикарные. Познавательные. Это и энциклопедии, и книги о космосе, анатомии, биологии, сказки. На сегодняшний день поступила почти вся детская и подростковая литература.

Замдиректора ЦБС отметила, что в библиотеки поступит только качественная литература, не будет ни одного бульварного романа.