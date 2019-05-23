КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам 3-ю квартиру
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция: Кому положены льготные лекарства в Бердске

Останки людей в качестве удобрений используют в США

Правила выявления одаренных детей разработали в России

ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против стройки храма в сквере

Проверка врачей: Следственный комитет придет в роддом Бердска

За 43 млрд рублей Россия совершит технологический скачок

Стандарты лечения пропишут врачам России

Беспомощную старушку на полу в квартире нашли спасатели в Бердске

Ловить водителей грузовиков будет ГИБДД на трассах Новосибирской области

Два часа дал Облгазу вице-губернатор Сергей Сёмко на подключение к газу жилые дома Бердска

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Производители «молочки» обманывают покупателей в России

Специалисты Роскачества организовали рейд по магазинам и выяснили на какие уловки идут производители сыров и сметаны.

23.05.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Производители молочки обманывают покупателей в России

Только 1% производителя нарушает правила маркировки молочной продукции и вводят потребителей в заблуждение

Пять месяцев назад вступили в силу новые правила маркировки молочных продуктов с добавлением растительного жира. Они прописаны в техрегламенте о безопасности молока и молочной продукции. Специалисты Роскачества организовали рейд по магазинам и выяснили, соблюдают ли изготовители «молочки» новые правила и на какие идут уловки.

Техрегламент сейчас требует, чтобы на этикетке молочной продукции, изготовленной с добавлением растительного жира, было честно написано: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также была указана информация о технологии производства. Как пояснила замглавы Роскачества Елена Саратцева, если в сметане присутствует растительный жир, то этот продукт должен называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». А никак не «сметанкой» — это уже целенаправленное введение потребителя в заблуждение.

Всего эксперты Роскачества протестировали молочную продукцию 535 торговых марок. В том числе — сметану, йогурты, кефир, молоко, масло, сыр, творог. Нарушения были обнаружены в таких категориях, как плавленые сыры, сливочное масло и глазированные сырки. Маркировка была нечестной в продукции пяти торговых марок.

Какие уловки придумывают производители? Например, на продукции одного из них крупным шрифтом было напечатано, что в составе есть сливочное масло (это уже нарушение техрегламента, поскольку использовано «молочное» название). Ниже шли цифры — 72,5 процента. Но если изучить состав, то окажется, что молочного жира в товаре только пять процентов, а 72,5 процента — массовая доля общего жира. В итоге покупатель может ошибиться и принять товар за сливочное масло.

Всего, по данным Роскачества, только один процент производителя нарушает правила маркировки молочной продукции и вводят потребителей в заблуждение. Но при этом была выявлена новая тенденция. Некоторые производители решили «выйти» из сегмента молочной продукции и из-под влияния молочного регламента, и переквалифицировались на выпуск десертов и суфле. В них доля растительных жиров может достигать 100 процентов (на эту продукцию распространяется техрегламент «О безопасности пищевой продукции»). А в молочке она не должна быть выше 50 процентов. Этот переход связан как раз с требованием молочного техрегламента называть вещи своими именами. По мнению производителей, новые названия молокосодержащей продукции могут отпугнуть потребителей.

Источник: РГ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: Кому положены льготные лекарства в Бердске Зампрокурора Бердска: как не стать жертвой телефонных мошенников Останки людей в качестве удобрений используют в США

(1) Комментарий

  1. evro

    То,что большинство производителей пишут неправду на этикетках по составу продукта, это все знают. Хотелось бы узнать какое наказание принято в отношении этих производителей,дабы такого нарушения больше не было.

    Thumb up 6 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика