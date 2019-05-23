Производители «молочки» обманывают покупателей в России

Пять месяцев назад вступили в силу новые правила маркировки молочных продуктов с добавлением растительного жира. Они прописаны в техрегламенте о безопасности молока и молочной продукции. Специалисты Роскачества организовали рейд по магазинам и выяснили, соблюдают ли изготовители «молочки» новые правила и на какие идут уловки.

Техрегламент сейчас требует, чтобы на этикетке молочной продукции, изготовленной с добавлением растительного жира, было честно написано: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также была указана информация о технологии производства. Как пояснила замглавы Роскачества Елена Саратцева, если в сметане присутствует растительный жир, то этот продукт должен называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». А никак не «сметанкой» — это уже целенаправленное введение потребителя в заблуждение.

Всего эксперты Роскачества протестировали молочную продукцию 535 торговых марок. В том числе — сметану, йогурты, кефир, молоко, масло, сыр, творог. Нарушения были обнаружены в таких категориях, как плавленые сыры, сливочное масло и глазированные сырки. Маркировка была нечестной в продукции пяти торговых марок.

Какие уловки придумывают производители? Например, на продукции одного из них крупным шрифтом было напечатано, что в составе есть сливочное масло (это уже нарушение техрегламента, поскольку использовано «молочное» название). Ниже шли цифры — 72,5 процента. Но если изучить состав, то окажется, что молочного жира в товаре только пять процентов, а 72,5 процента — массовая доля общего жира. В итоге покупатель может ошибиться и принять товар за сливочное масло.

Всего, по данным Роскачества, только один процент производителя нарушает правила маркировки молочной продукции и вводят потребителей в заблуждение. Но при этом была выявлена новая тенденция. Некоторые производители решили «выйти» из сегмента молочной продукции и из-под влияния молочного регламента, и переквалифицировались на выпуск десертов и суфле. В них доля растительных жиров может достигать 100 процентов (на эту продукцию распространяется техрегламент «О безопасности пищевой продукции»). А в молочке она не должна быть выше 50 процентов. Этот переход связан как раз с требованием молочного техрегламента называть вещи своими именами. По мнению производителей, новые названия молокосодержащей продукции могут отпугнуть потребителей.

Источник: РГ