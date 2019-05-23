Новые санкции против России ввели США

Госдепартамент США ввел санкции против двух российских предприятий и учебного центра, говорится в уведомлении Бюро по международной безопасности и нераспространению ведомства.

Ограничения коснулись Тульского конструкторского бюро приборостроения, учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине и московского завода «Авангард».

Санкции подразумевают в том числе запрет на закупки США продукции этих предприятий. Они действуют с 14 мая.

Отмечается, что решение принято в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Документ предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.

РИА Новости