Последний полет: Самолет ТУ-134Б попал из Якутии в музей аэропорта Новосибирска

Ту-134Б авиакомпании «АЛРОСА» передан в Музей истории авиации аэропорта Толмачёво

22 мая выполнен заключительный рейс легендарного самолёта Ту-134Б авиакомпании «АЛРОСА» (бортовой номер RA-65693) из города Мирного (Якутия) в город Новосибирск, где прошла его передача в Музей истории авиации.

Авиакомпания «АЛРОСА» давно и плодотворно сотрудничает с аэропортом Толмачёво. Самолёт Ту-134Б RA-65693 является единственным в России самолётом этого типа, который используется на регулярных пассажирских рейсах. Чтобы сохранить память о самолёте авиакомпания приняла решение передать его в Музей истории авиации новосибирского аэропорта.

«Пополнение Музея истории авиации аэропорта Толмачёво таким легендарным для отечественной авиации самолётом как Ту-134Б является важным событием, которое поможет сохранить традиции отрасли», — отметил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич. — Благодарим руководство авиакомпании «АЛРОСА» за оказанное доверие и надеемся, что авиакомпании-партнёры продолжат вносить вклад в создание максимально полного исторического музея на базе новосибирского аэропорта».

Самолёт в аэропорту Толмачёво приветствовали аркой триумфа. Пассажирами заключительного рейса стали 72 человека, в том числе журналисты и любители отечественной авиации. Возможность встретить знаковое воздушное судно представилась и личному составу аэропорта Толмачёво, сотрудникам авиапредприятий с детьми и авиаблогерам.

Увидеть музейный экспонат после проведения необходимых технических работ и установки воздушного судна на постамент сможет любой желающий.

Ту-134Б — второе воздушное судно, переданное авиакомпанией «АЛРОСА» в Музей истории авиации аэропорта Толмачёво. 29 сентября прошлого года авиакомпания передала в Музей легендарный самолёт Ту-154М «Ижма». Отметим, что помимо самолётов авиакомпании «АЛРОСА» на территории аэропорта установлены два самолёта-памятника, переданные авиакомпанией «Сибирь» — Ту-154М (бортовой номер RA-85628) и Ил-86 (бортовой номер RA-86097).

Ту-134 — ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработан ОКБ А.Н. Туполева. Серийный выпуск самолёта Ту-134 был начат в 1966 году. Реактивный Ту-134 стал одним из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолётостроения. В историю российской гражданской авиации вошёл как один из самых массовых самолётов.

АО «Авиакомпания АЛРОСА» создана на базе Мирнинского авиапредприятия, осуществляет авиаперевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Флот авиакомпании состоит из самолётов Boeing 737-800, Boeing 737-700, Ту-154М, Ту-134, Ан-24РВ, Ан-38-100, рассчитанных на перевозку пассажиров эконом и бизнес-класса, вертолётов Ми-8Т, Ми-МТВ, Ми-171 и Ми-26.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 5,909 млн пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 95 направлений полётов. На сегодняшний день аэропорт предлагает пассажирам более 2000 практически используемых комбинаций пар стыковочных маршрутов.