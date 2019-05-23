Последний полет: Самолет ТУ-134Б попал из Якутии в музей аэропорта Новосибирска
Самолёт является единственным в России, который используется на регулярных пассажирских рейсах. Чтобы сохранить память о железной птице авиакомпания «Алроса» приняла решение передать его в Музей истории авиации Толмачева.
Ту-134Б авиакомпании «АЛРОСА» передан в Музей истории авиации аэропорта Толмачёво
22 мая выполнен заключительный рейс легендарного самолёта Ту-134Б авиакомпании «АЛРОСА» (бортовой номер RA-65693) из города Мирного (Якутия) в город Новосибирск, где прошла его передача в Музей истории авиации.
Авиакомпания «АЛРОСА» давно и плодотворно сотрудничает с аэропортом Толмачёво. Самолёт Ту-134Б RA-65693 является единственным в России самолётом этого типа, который используется на регулярных пассажирских рейсах. Чтобы сохранить память о самолёте авиакомпания приняла решение передать его в Музей истории авиации новосибирского аэропорта.
«Пополнение Музея истории авиации аэропорта Толмачёво таким легендарным для отечественной авиации самолётом как Ту-134Б является важным событием, которое поможет сохранить традиции отрасли», — отметил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич. — Благодарим руководство авиакомпании «АЛРОСА» за оказанное доверие и надеемся, что авиакомпании-партнёры продолжат вносить вклад в создание максимально полного исторического музея на базе новосибирского аэропорта».
Самолёт в аэропорту Толмачёво приветствовали аркой триумфа. Пассажирами заключительного рейса стали 72 человека, в том числе журналисты и любители отечественной авиации. Возможность встретить знаковое воздушное судно представилась и личному составу аэропорта Толмачёво, сотрудникам авиапредприятий с детьми и авиаблогерам.
Увидеть музейный экспонат после проведения необходимых технических работ и установки воздушного судна на постамент сможет любой желающий.
Ту-134Б — второе воздушное судно, переданное авиакомпанией «АЛРОСА» в Музей истории авиации аэропорта Толмачёво. 29 сентября прошлого года авиакомпания передала в Музей легендарный самолёт Ту-154М «Ижма». Отметим, что помимо самолётов авиакомпании «АЛРОСА» на территории аэропорта установлены два самолёта-памятника, переданные авиакомпанией «Сибирь» — Ту-154М (бортовой номер RA-85628) и Ил-86 (бортовой номер RA-86097).
Ту-134 — ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработан ОКБ А.Н. Туполева. Серийный выпуск самолёта Ту-134 был начат в 1966 году. Реактивный Ту-134 стал одним из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолётостроения. В историю российской гражданской авиации вошёл как один из самых массовых самолётов.
АО «Авиакомпания АЛРОСА» создана на базе Мирнинского авиапредприятия, осуществляет авиаперевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Флот авиакомпании состоит из самолётов Boeing 737-800, Boeing 737-700, Ту-154М, Ту-134, Ан-24РВ, Ан-38-100, рассчитанных на перевозку пассажиров эконом и бизнес-класса, вертолётов Ми-8Т, Ми-МТВ, Ми-171 и Ми-26.
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 5,909 млн пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 95 направлений полётов. На сегодняшний день аэропорт предлагает пассажирам более 2000 практически используемых комбинаций пар стыковочных маршрутов.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Советский самолёт отлетал свой ресурс без проблем и встал как памятник Советской Пассажирской Авиации — массовой, недорогой, надёжной! Какие это были самолёты! Ту-134, Ту-154, Ил-86 — красавцы, надёжные, удобные! А на коротких линиях и местном уровне их дополняли Ан-24 и Ан-2. И лётный состав был опытный и обученный, а не «компьютерщики-автопилотчики» с купленными документами.
2 1
это вам не Sуперкосмопупер джет собранный из непоймичего…тогда страна самолеты для людей делала,а не для того что бы доказать(не поймикому)что есть у нас производство ЛА…
3 0