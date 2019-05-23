Последний звонок для 553 выпускников прозвенит 24 мая в Бердске

Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» начальник управления образования Жанна Тузова из 553 выпускников на медали «За особые успехи в учении» претендуют 52 ученика. Медалистов в этом году ожидается на 9 человек больше, чем в прошлом году.

В 2018 году путевку во взрослую жизнь получили 545 11-классников, 43 из которых,получили медали за успехи в учебе.

Последний звонок состоится 24 мая. Каждый ученик получит журнал «Выпускник-2019». Фото 11-классников по традиции украсят газету и сайт «Курьер.Среда.Бердск».

Выпускной бал назначен на 27 июня. Торжественный праздник для выпускников пройдет на площади Горького. Золотые медалисты войдут на сцену по ковровой дорожке и получат награды из рук представителей бердской и новосибирской власти.