Адекватность лечения роженицы и нападение ее супруга на врача в ЦГБ Бердска расследует СК

Александр Охотин из Бердска винит врачей в тяжелом состоянии своей супруги
Следственный комитет занялся расследованием инцидента, произошедшего 20 мая в бердской горбольнице. Материалы, собранные полицейскими передали, в СК, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Александр Охотин, 25-летний банковский служащий, супруг бердчанки, попавшей в реанимацию роддома, напал на заместителя главврача ЦГБ Надежду Шахатову. В результате этого у нее диагностировали закрытый перелом лучевой кости руки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», начмед находится на больничном и называет произошедшее вопиющим случаем.
Александр не считает себя виновным в травме:
— Я руку ее не трогал. Я лишь попытался забрать документы, которые она хотела смять, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 мая, Охотин.
В роддоме ему выдали документы о том, когда приехала его супруга Ксения в больницу, когда ее госпитализировали, какой поставили диагноз, как оперировали и какую помощь оказывали. Александр обнаружил некоторые расхождения с реальностью. Ее в тяжелом состоянии привезли в 11 часов вечера, а написали, что она поступила около 7.00 следующего дня. Женщина мучилась всю ночь, а на операционный стол попала только утром. Оказалось, внематочная беременность. Муж увидел Ксению уже в реанимации — без сознания, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
20 мая Александр принес справки на подпись к руководству бердской горбольницы. Но оказалось, что поставить подпись и печать не так-то просто.
Разговор с Надеждой Шахатовой он записал на телефон.
— 18 мая поступила в реанимацию… На каком основании дали справку супругу? — позвонила кому-то Надежда Александровна, упомянув в телефонном разговоре закон о врачебной тайне.
— Никаких документов подписывать не будем и печати ставить не будем. Предоставим их только супруге, — обратилась начмед уже к Александру.
— Супруга находится в тяжелом состоянии по вине врачей! — парировал посетитель. — Документы отдайте!
— Оставьте меня в покое. Мамочки родненькие! Что вы делаете! Таня! — кричит Надежда Шахатова.
Чтобы получить ответ на вопрос, почему его жена оказалась на грани жизни и смерти, Александр сам написал заявление в Следственный комитет.
— Пока со мной Следственный комитет не связывался и я не владею информацией о передаче материалов дела из полиции в СК, — прокомментировал Курьер. Среда. Бердск» Александр Охотин.
Он рассказал, что супруга все еще находится в больнице. А к плохому физическому состоянию после операции добавилась еще и психологическая травма «в связи с последними обстоятельствами.
— Ее состояние оставляет желать лучшего, несмотря на то, что ее перевели из реанимации, — рассказал Александр.
Подробности — в ближайшее время.
НВР: Однозначно. Причем прикрывая все это внезаконностью и врачебными тайнами.
Самыми защищенными от уголовной ответственности у нас оказалось являются медики помимо полиции и властьпридержащих.
Достаточно набрать в поиске убийцы в белых халатах, чтобы в этом убедиться.
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Для тех, кто автоклаве.
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Статья 13. Соблюдение врачебной тайны.
…
4.Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю
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«роженицы» ???
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/22/427116-adekvatnost-lecheniya-rozhenicy-i-napadenie-ee-supruga-na-vracha-v-cgb-berdska-rassleduet-sk
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Массаракш какой то.
Как на лечение смс деньги собирать — никакой тайны.
Как мужу сообщить о стоянии жены в коме — требуется её (в коме) согласие.
,Что б этот начмед оказался в такой ситуации.
Моему знакомому там наложили гипс.
И он заработал осложненный остеомелит.
Надеюсь у начмеда гипс положили лучше.
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Если пациент в коме, согласия не требуется. В таких случаях обязаны предоставить все сведения супругу (супруге), родителям, детям.
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Может СК разбирается что творится в больнице, особенно в роддоме. Сколько уже писали о смертности в нашем роддоме?
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