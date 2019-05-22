Адекватность лечения роженицы и нападение ее супруга на врача в ЦГБ Бердска расследует СК

Следственный комитет занялся расследованием инцидента, произошедшего 20 мая в бердской горбольнице. Материалы, собранные полицейскими передали, в СК, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Александр Охотин, 25-летний банковский служащий, супруг бердчанки, попавшей в реанимацию роддома, напал на заместителя главврача ЦГБ Надежду Шахатову. В результате этого у нее диагностировали закрытый перелом лучевой кости руки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», начмед находится на больничном и называет произошедшее вопиющим случаем.

Александр не считает себя виновным в травме:

— Я руку ее не трогал. Я лишь попытался забрать документы, которые она хотела смять, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 мая, Охотин.

В роддоме ему выдали документы о том, когда приехала его супруга Ксения в больницу, когда ее госпитализировали, какой поставили диагноз, как оперировали и какую помощь оказывали. Александр обнаружил некоторые расхождения с реальностью. Ее в тяжелом состоянии привезли в 11 часов вечера, а написали, что она поступила около 7.00 следующего дня. Женщина мучилась всю ночь, а на операционный стол попала только утром. Оказалось, внематочная беременность. Муж увидел Ксению уже в реанимации — без сознания, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

20 мая Александр принес справки на подпись к руководству бердской горбольницы. Но оказалось, что поставить подпись и печать не так-то просто.

Разговор с Надеждой Шахатовой он записал на телефон.

— 18 мая поступила в реанимацию… На каком основании дали справку супругу? — позвонила кому-то Надежда Александровна, упомянув в телефонном разговоре закон о врачебной тайне.

— Никаких документов подписывать не будем и печати ставить не будем. Предоставим их только супруге, — обратилась начмед уже к Александру.

— Супруга находится в тяжелом состоянии по вине врачей! — парировал посетитель. — Документы отдайте!

— Оставьте меня в покое. Мамочки родненькие! Что вы делаете! Таня! — кричит Надежда Шахатова.

Чтобы получить ответ на вопрос, почему его жена оказалась на грани жизни и смерти, Александр сам написал заявление в Следственный комитет.

— Пока со мной Следственный комитет не связывался и я не владею информацией о передаче материалов дела из полиции в СК, — прокомментировал Курьер. Среда. Бердск» Александр Охотин.

Он рассказал, что супруга все еще находится в больнице. А к плохому физическому состоянию после операции добавилась еще и психологическая травма «в связи с последними обстоятельствами.

— Ее состояние оставляет желать лучшего, несмотря на то, что ее перевели из реанимации, — рассказал Александр.

Подробности — в ближайшее время.