КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам 3-ю квартиру
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Прорвало: Горячую воду дали не всем в центре Бердска

Адекватность лечения роженицы и нападение ее супруга на врача в ЦГБ Бердска расследует СК

За ущерб в 9,6 млн рублей Бердску по 3 года условно дал суд экс-директорам КБУ и РКЦ

Свободу Юрию Бекетову требовали на пикете в защиту арестованного чиновника в Бердске

Места в метро предложила не уступать пенсионерам психолог из Москвы

Платить деньги родителям за долгую очередь в детсад предложила Госдума

Шок: Букеты из ядовитого борщевика для души собирают дачники Бердска

Череп выпавшей из окна 4-летней девочки собрали по частям хирурги Челябинска

Резиденцию за 2,8 млрд рублей строят для патриарха Кирилла под Петербургом

Последний звонок для 553 выпускников прозвенит 24 мая в Бердске

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Адекватность лечения роженицы и нападение ее супруга на врача в ЦГБ Бердска расследует СК

Заглавврача Надежда Шахатова отказалась подписывать и возвращать справки из роддома мужу попавшей в реанимацию бердчанки и получила перелом руки. Александр Охотин не считает себя виновным.

22.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Соцсети 6 коммент.
 
Адекватность лечения роженицы и нападение ее супруга на врача в ЦГБ Бердска расследует СК

Александр Охотин из Бердска винит врачей в тяжелом состоянии своей супруги

Следственный комитет занялся расследованием инцидента, произошедшего 20 мая в бердской горбольнице. Материалы, собранные полицейскими передали, в СК, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Александр Охотин, 25-летний банковский служащий, супруг бердчанки, попавшей в реанимацию роддома, напал на заместителя главврача ЦГБ Надежду Шахатову. В результате этого у нее диагностировали закрытый перелом лучевой кости руки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», начмед находится на больничном и называет произошедшее вопиющим случаем.

Александр не считает себя виновным в травме:
— Я руку ее не трогал. Я лишь попытался забрать документы, которые она хотела смять, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 мая, Охотин.

В роддоме ему выдали документы о том, когда приехала его супруга Ксения в больницу, когда ее госпитализировали, какой поставили диагноз, как оперировали и какую помощь оказывали. Александр обнаружил некоторые расхождения с реальностью. Ее в тяжелом состоянии привезли в 11 часов вечера, а написали, что она поступила около 7.00 следующего дня. Женщина мучилась всю ночь, а на операционный стол попала только утром. Оказалось, внематочная беременность. Муж увидел Ксению уже в реанимации — без сознания, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

20 мая Александр принес справки на подпись к руководству бердской горбольницы. Но оказалось, что поставить подпись и печать не так-то просто.

Разговор с Надеждой Шахатовой он записал на телефон.
— 18 мая поступила в реанимацию… На каком основании дали справку супругу? — позвонила кому-то Надежда Александровна, упомянув в телефонном разговоре закон о врачебной тайне.

— Никаких документов подписывать не будем и печати ставить не будем. Предоставим их только супруге, — обратилась начмед уже к Александру.

— Супруга находится в тяжелом состоянии по вине врачей! — парировал посетитель. — Документы отдайте!

— Оставьте меня в покое. Мамочки родненькие! Что вы делаете! Таня! — кричит Надежда Шахатова.

Чтобы получить ответ на вопрос, почему его жена оказалась на грани жизни и смерти, Александр сам написал заявление в Следственный комитет.

— Пока со мной Следственный комитет не связывался и я не владею информацией о передаче материалов дела из полиции в СК, — прокомментировал Курьер. Среда. Бердск» Александр Охотин.

Он рассказал, что супруга все еще находится в больнице. А к плохому физическому состоянию после операции добавилась еще и психологическая травма «в связи с последними обстоятельствами.

— Ее состояние оставляет желать лучшего, несмотря на то, что ее перевели из реанимации, — рассказал Александр.

Подробности — в ближайшее время.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Прорвало: Горячую воду дали не всем в центре Бердска Адекватность лечения роженицы и нападение ее супруга на врача в ЦГБ Бердска расследует СК Правомочными признал действия мэрии в отношении фронтовички Марии Левиной Следственный отдел Бердска

(6) Комментариев

  1. Аноним

    НВР: Однозначно. Причем прикрывая все это внезаконностью и врачебными тайнами.
    Самыми защищенными от уголовной ответственности у нас оказалось являются медики помимо полиции и властьпридержащих.
    Достаточно набрать в поиске убийцы в белых халатах, чтобы в этом убедиться.

    Thumb up 8 Thumb down 2

    • Аноним

      Для тех, кто автоклаве.
      Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
      Статья 13. Соблюдение врачебной тайны.

      4.Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
      1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю

      Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    Массаракш какой то.
    Как на лечение смс деньги собирать — никакой тайны.
    Как мужу сообщить о стоянии жены в коме — требуется её (в коме) согласие.
    ,Что б этот начмед оказался в такой ситуации.
    Моему знакомому там наложили гипс.
    И он заработал осложненный остеомелит.
    Надеюсь у начмеда гипс положили лучше.

    Thumb up 5 Thumb down 2

    • Ольга

      Если пациент в коме, согласия не требуется. В таких случаях обязаны предоставить все сведения супругу (супруге), родителям, детям.

      Thumb up 7 Thumb down 0

  4. Аноним

    Может СК разбирается что творится в больнице, особенно в роддоме. Сколько уже писали о смертности в нашем роддоме?

    Thumb up 8 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика