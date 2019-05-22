Приобретаете квартиру? Всегда самостоятельно проверяйте ее на обременение

В один день он мне позвонил и сказал, что ему приглянулся один вариант. Квартирой владели семья из 4 человек — супруги и их двое детей. Фамилия у них была Сафоновы. При осмотре квартиры Артему сказали, что все готово для сделки. Как обычно, я сама проверила квартиру на обременение и итог оказался таким — «Ипотека в силу закона». Собственники сами сильно удивились, т.к. не знали о наличии обременения. Я им позвонила и узнала вот что.

Семья Сафоновых купили квартиру 3 года назад и часть денег за покупку расплатились материнским капиталом. Продавец был один и его звали Николай. Причем риэлтором, который помогал в сопровождении сделки был со стороны Николая.

Как известно, Пенсионный фонд перечисляет продавцу деньги из материнского капитала через нескольких недель после регистрации сделки купли-продажи. В течение этих недель, пока Николай ждал деньги, квартира числится в залоге в его пользу. Этот вид залога обычно указывается как «Ипотека в силу закона». Залог накладывается, чтобы новые собственники Сафоновы за это время не смогли отчудить квартиру (продать, обменять и т.д). Это и логично, ведь Николай еще не получил за квартиру все деньги.

Через 4 недели Пенсионный Фонд отправил Николаю оставшиеся деньги на его банковский счет. Николай сказал Сафоновым, что деньги ему отправили. Сафоновы подумали, раз деньги Николай получил, значит они теперь полноправные собственники. Но чтобы Сафоновы стали полноправными собственниками, им нужно снять обременение с квартиры. Об этом их почему-то риэлтор не рассказал. Вот и получилось, что «Ипотека в силу закона» так и было наложено на квартиру. Почему Пенсионный Фонд также не оповестил Сафоновых о снятии обременения, для меня также остается загадкой.

Сафоновым нужно было забрать в Пенсионном фонде документ, который подтверждает передачу денег на банковский счет Николая, и отнести его в любое отделение МФЦ «Мои Документы». Обременение снимают обычно через 3 рабочих дня после подачи заявления. Услуга бесплатная.