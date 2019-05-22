Приобретаете квартиру? Всегда самостоятельно проверяйте ее на обременение

Здравствуйте. Меня зовут Митрофанова Светлана. Я юрист с 14-летним стажем работы и один из авторов в проекте Prozhivem.com.
Да, они показывают свои свидетельства о регистрации права собственности, в которых написано «Существующие ограничения (обременения) права: Не зарегистрировано». В таком случае можно предположить, что квартира готова к продаже, но не стоит полагаться на документы от собственников. Всегда проверяйте обременение самостоятельно. По ссылке я подробно разобрала 2 способа проверки — с помощью сайта Росреестра и с помощью выписки из ЕГРН на объект недвижимости.
Теперь я расскажу о 2 случаях из моей практики:
Случай №1.Ко мне обратился мой знакомый, его зовут Артем. Он хотел купить квартиру для своего сына и попросил меня в этом помочь.
В один день он мне позвонил и сказал, что ему приглянулся один вариант. Квартирой владели семья из 4 человек — супруги и их двое детей. Фамилия у них была Сафоновы. При осмотре квартиры Артему сказали, что все готово для сделки. Как обычно, я сама проверила квартиру на обременение и итог оказался таким — «Ипотека в силу закона». Собственники сами сильно удивились, т.к. не знали о наличии обременения. Я им позвонила и узнала вот что.
Семья Сафоновых купили квартиру 3 года назад и часть денег за покупку расплатились материнским капиталом. Продавец был один и его звали Николай. Причем риэлтором, который помогал в сопровождении сделки был со стороны Николая.
Как известно, Пенсионный фонд перечисляет продавцу деньги из материнского капитала через нескольких недель после регистрации сделки купли-продажи. В течение этих недель, пока Николай ждал деньги, квартира числится в залоге в его пользу. Этот вид залога обычно указывается как «Ипотека в силу закона». Залог накладывается, чтобы новые собственники Сафоновы за это время не смогли отчудить квартиру (продать, обменять и т.д). Это и логично, ведь Николай еще не получил за квартиру все деньги.
Через 4 недели Пенсионный Фонд отправил Николаю оставшиеся деньги на его банковский счет. Николай сказал Сафоновым, что деньги ему отправили. Сафоновы подумали, раз деньги Николай получил, значит они теперь полноправные собственники. Но чтобы Сафоновы стали полноправными собственниками, им нужно снять обременение с квартиры. Об этом их почему-то риэлтор не рассказал. Вот и получилось, что «Ипотека в силу закона» так и было наложено на квартиру. Почему Пенсионный Фонд также не оповестил Сафоновых о снятии обременения, для меня также остается загадкой.
Сафоновым нужно было забрать в Пенсионном фонде документ, который подтверждает передачу денег на банковский счет Николая, и отнести его в любое отделение МФЦ «Мои Документы». Обременение снимают обычно через 3 рабочих дня после подачи заявления. Услуга бесплатная.
Случай №2.Ко мне обратилась семейная пара за помощью в подборе и покупке квартиры. Приглянулась 2-х комнатная квартира. Собственники — супруги Владимировы. Посмотрели на свидетельство — пометка «Существующие ограничения (обременения) права: Не зарегистрировано». Далее как обычно, я сама проверила обременение — квартира оказалась под арестом. Собственники уверяли — быть такого не может, арест давно должны были снять.
Год назад у Владимировых накопился долг по квартплате и из-за этого судебные приставы наложили на квартиру арест на регистрационные действия. Долг Владимировы оплатили и принесли приставам соответствующую справку. Приставы удостоверились в отсутствии долга и сообщили Владимировым, что арест будет снят. Приставы отправили запрос в Росреестр, чтобы те убрали из ЕГРН запись об аресте. Но по каким-то причинам арест до сих пор не был снят. Такое иногда случается, это подтверждают и мои коллеги.
Я посоветовала Владимировым сходить к судебным приставам, забрать там там соответствующую справку о снятии ареста и самим отнести ее в отделения Росреестра.
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