Массовый пикет: в защиту арестованного за хищение 7,4 млн рублей чиновника встали в Бердске

Акция протеста против обвинения Юрия Бекетова, и. о. директора бердского управления капитального строительства, началась 22 мая в 16.00 на площадке у Городского дома культуры. Пикет согласован с горадминистрацией. Заявленное число участников пикета — до 30, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И все 30 с плакатами в руках собрались у памятника Ленину.

Акцию организовал сын арестованного Бекетова Михаил, который уверен в невиновности отца. По его словам, никаких миллионов у его Юрия Владимировича никогда не было. Даже деньги на адвоката пришлось собирать «с миру по нитке».

— Все, кто когда-либо сталкивался с Юрием Владимировичем в работе или жизни, поражены обвинениями следствия и возмущены приговором суда, который отправил его под стражу. Ведь у семьи не было даже средств, чтобы нанять адвоката на время следствия. Бывшие коллеги, с которыми Бекетов работал еще слесарем в местном Горводоканале, собирали по 3-5 тысяч — кто сколько может — чтобы помочь родственникам наскрести на защиту. Собрали тысяч 30. О каких миллионах может идти речь? — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил.

По его словам, организаторы пикета хотят привлечь как можно больше людей, чтобы выразить несогласие с позицией следствия и суда. Родственники Юрия Владимировича считают единственным, что они могут сделать в его защиту — это высказать публично свою позицию.

Напомним, что в Бердске уже состоялся одиночный пикет в защиту Юрия Бекетова. К зданию мэрии с плакатом «Ю. В. Бекетов — честный технарь» вышла Ольга Перова. Час она простояла молча, привлекая внимание прохожих.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 мая вступили в законную силу постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении и. о. директора УКСа Бердска Юрия Бекетова и главы компании «Росстрой» Константина Михайленко. Они останутся под стражей в СИЗО до 21 июня.

Обоим вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищения денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию, путем злоупотребления доверием, с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как полагают органы предварительного следствия, в период с июня 2017-го по февраль 2018 года замдиректора муниципального управления капитального строительства Юрий Бекетов генеральный директор ООО «Росстрой» Константин Михайленко при строительстве самотечного канализационного коллектора по муниципальному контракту совершили хищение денежных средств в сумме 7 449 165,36 рублей.

Оба фигуранта вины не признали и просили избрать им меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того Михайленко предлагал залог за свое освобождение в размере 500 тыс. рублей.