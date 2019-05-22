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Череп выпавшей из окна 4-летней девочки собрали по частям хирурги Челябинска

Малышка выпала из окна второго этажа прямо на голову. Врачам удалось скрепить пять частей черепа пластинам. Девочка выжила.

22.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Череп выпавшей из окна 4 летней девочки собрали по частям хирурги Челябинска

Хирурги скрепляли череп несколько часов

Нейрохирурги Челябинской областной детской клинической больницы провели сложнейшую операцию четырехлетней девочке. Врачи «собрали» череп ребенка, выпавшего из окна.

ЧП произошло в Снежинске. Четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа, ее травмы оказались очень серьезными — предположительно, девочка упала прямо на голову.

Из Снежинска девочку оперативно доставили в Челябинск. «С подобными травмы черепа нам приходится сталкиваться нечасто: череп был разбит на пять крупных и мелких осколков: открытый вдавленный импрессионный перелом костей свода черепа и неосложненный перелом позвоночника», — рассказал главный детский нейрохирург минздрава Челябинской области Герман Сафронов.

В течение нескольких часов нейрохирурги скрепляли кости черепа специальными пластинами, следы от которых исчезнут через некоторое время.

Операция прошла успешно, сообщает пресс-служба ЧОДКБ. Четырехлетняя Саша уже ходит и играет. В ближайшее время ей предстоит пройти курс реабилитации.

Источник: obzor74.ru


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