Череп выпавшей из окна 4-летней девочки собрали по частям хирурги Челябинска

Нейрохирурги Челябинской областной детской клинической больницы провели сложнейшую операцию четырехлетней девочке. Врачи «собрали» череп ребенка, выпавшего из окна.

ЧП произошло в Снежинске. Четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа, ее травмы оказались очень серьезными — предположительно, девочка упала прямо на голову.

Из Снежинска девочку оперативно доставили в Челябинск. «С подобными травмы черепа нам приходится сталкиваться нечасто: череп был разбит на пять крупных и мелких осколков: открытый вдавленный импрессионный перелом костей свода черепа и неосложненный перелом позвоночника», — рассказал главный детский нейрохирург минздрава Челябинской области Герман Сафронов.

В течение нескольких часов нейрохирурги скрепляли кости черепа специальными пластинами, следы от которых исчезнут через некоторое время.

Операция прошла успешно, сообщает пресс-служба ЧОДКБ. Четырехлетняя Саша уже ходит и играет. В ближайшее время ей предстоит пройти курс реабилитации.

Источник: obzor74.ru