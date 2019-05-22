Платить деньги родителям за долгую очередь в детсад предложила Госдума

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым устанавливается компенсационная выплата одному из родителей в размере прожиточного минимума для детей в случае, если семья с ребенком в возрасте от полутора до трех лет стояла в очереди на место в детский сад, но так и не смогла туда попасть. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Установить, что родителям (законным представителям) детей в возрасте от полутора до трех лет, поставленных на учет в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющем государственное управление в сфере образования, но не получивших место в дошкольной образовательной организации по причине отсутствия такого места, осуществляется компенсационная выплата (далее — компенсационная выплата) в размере прожиточного минимума для детей в целом по РФ, установленного за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением компенсационной выплаты», — говорится в тексте законопроекта.

Также из документа следует, что выплата будет предоставляться только одному из родителей ребенка. Порядок выплаты и обращения за ее назначением будет должен устанавливаться правительством Российской Федерации.

«Несмотря на то, что в субъектах Российской Федерации продолжается реализация мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования, часть населения не может воспользоваться своим правом. Большая часть матерей, чьи дети претендуют, но не получают место в дошкольной образовательной организации, вынуждены самостоятельно осуществлять присмотр и уход за ребенком в ущерб улучшению благосостояния семьи», — следует из пояснительной записки.

По мнению автора, реализация проекта позволит семьям, не получившим место в дошкольных образовательных учреждениях для своих детей, за счет компенсационной выплаты улучшить благосостояние своей семьи, направить полученные средства на другие формы присмотра и ухода за ребенком и его развитие.

В случае принятия, документ вступит в силу с 1 января 2020 г.

Источник: mskagency.ru