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Последний звонок для 553 выпускников прозвенит 24 мая в Бердске

43 выпускника уже получили медали за успехи в учебе. Каждому школьнику подарят журнал «Выпускник-2019», выпущенный «Курьер. Среда. Бердск».

22.05.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Последний звонок для 553 выпускников прозвенит 24 мая в Бердске

В конце июня школьников ждет последний звонок

Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» начальник управления образования Жанна Тузова из 553 выпускников на медали «За особые успехи в учении» претендуют 52 ученика. Медалистов в этом году ожидается на 9 человек больше, чем в прошлом году.

В 2018 году путевку во взрослую жизнь получили 545 11-классников, 43 из которых,получили медали за успехи в учебе.
Последний звонок состоится 24 мая. Каждый ученик получит журнал «Выпускник-2019». Фото 11-классников по традиции украсят газету и сайт «Курьер.Среда.Бердск».

Выпускной бал назначен на 27 июня. Торжественный праздник для выпускников пройдет на площади Горького. Золотые медалисты войдут на сцену по ковровой дорожке и получат награды из рук представителей бердской и новосибирской власти.


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