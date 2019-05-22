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Шпалы горят на железнодорожных путях в Бердске

ОНД ищет того, кто арендует пути у РЖД близ ул. Первомайской, чтобы наказать за нарушение пожарной безопасности.

22.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Шпалы горят на железнодорожных путях в Бердске

Железнодорожный путь через ул. Первомайскую ведет в Северный микрорайон

В понедельник, 20 мая, в Бердске горели шпалы, сложенные вдоль железнодорожных путей в районе ул. Первомайской. Рельсы ведут от бердского вокзала к ул. Водобачной и дальше.

По словам начальника отдела надзорной деятельности по Бердску Николая Степоненкова, железнодорожные пути принадлежат РЖД, которая сдает их в аренду.

— Сейчас выясняем, кто арендатор — заказали выписку. — Горело не сильно, но проблема по железнодорожным путям в Бердске есть. Несколько похожих пожаров было. Старые шпалы навалены как здесь — в районе ул. Первомайской, так и в восточной промзоне, что в сторону бывшей химзаводской площадке, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Степоненков, отметив, что шпалы загорелись, предположительно, из-за пала травы неустановленными лицами.

Старые шпалы представляют серьезную опасность, поскольку они очень горючи — пропитаны креазотом.

— На этот пожар мы решили обратить более пристальное внимание. Возбудим административное дело и накажем арендатора железнодорожных путей, допустившего нарушение, — констатировал Николай Анатольевич.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Куча шпал б/у валяется за ж/д переездом в кустах у магазина по ул. Калинина 3 могут тоже загореться …. … уже второй год ни кто не убирает

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  2. Adeli

    ой, да просто шашлыки кто-то жарил….

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