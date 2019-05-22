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Больным ВИЧ и гепатитом С разрешила усыновлять детей Госдума

Речь идет только о тех случаях, когда ребенок «в силу уже сложившихся семейных отношений» проживает с потенциальным усыновителем или опекуном.

22.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Больным ВИЧ и гепатитом С разрешила усыновлять детей Госдума

Поводом послужило дело семейной пары из Подмосковья

Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей. Согласно законопроекту, при принятии решения об усыновлении суды в интересах ребенка смогут отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса. Речь идет только о тех случаях, когда ребенок «в силу уже сложившихся семейных отношений» проживает с потенциальным усыновителем или опекуном.
Документ на рассмотрение депутатов ранее внесло правительство.

Законопроект разработали после решения Конституционного суда, который признал не соответствующими основному закону нормы, запрещающие людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С усыновлять детей, которых они воспитывают.

Поводом послужило дело семейной пары из Подмосковья. В 2012 году женщина после выкидыша попала в больницу. Там ее заразили ВИЧ.
Ее сестра путем искусственного оплодотворения родила семейной паре ребенка. Несмотря на то что заявители воспитывают малыша, суды отказали в его усыновлении из-за наличия у женщины ВИЧ.

Источник: РИА Новости


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