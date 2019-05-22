Больным ВИЧ и гепатитом С разрешила усыновлять детей Госдума

Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей. Согласно законопроекту, при принятии решения об усыновлении суды в интересах ребенка смогут отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса. Речь идет только о тех случаях, когда ребенок «в силу уже сложившихся семейных отношений» проживает с потенциальным усыновителем или опекуном.

Документ на рассмотрение депутатов ранее внесло правительство.

Законопроект разработали после решения Конституционного суда, который признал не соответствующими основному закону нормы, запрещающие людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С усыновлять детей, которых они воспитывают.

Поводом послужило дело семейной пары из Подмосковья. В 2012 году женщина после выкидыша попала в больницу. Там ее заразили ВИЧ.

Ее сестра путем искусственного оплодотворения родила семейной паре ребенка. Несмотря на то что заявители воспитывают малыша, суды отказали в его усыновлении из-за наличия у женщины ВИЧ.

Источник: РИА Новости