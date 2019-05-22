Лето наступит в Бердске с 28 мая

Сегодня, 22 мая, в Бердске будет облачно и прохладно, днем до плюс 14 градусов. Завтра ожидается дождь, температура воздуха составит 13 градусов тепла. А уже в пятницу, 24 мая воздух в городе прогреется до плюс 19 градусов. Еще теплее станет в грядущую субботу, когда воздух прогреется до плюс 23 градусов, В этот день ожидается дождь. Впрочем, как и в следующий — в воскресение 26 мая погода снова испортится. На улице похолодает до плюс 13 градусов. Такая дождливая и пасмурная погода продержится в городе до конца мая.

Однако с 28 мая в Бердске ожидается стабильная погода в районе 22 градусов тепла, сообщает «Яндекс. Погода».