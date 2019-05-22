КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 1-комнатную квартиру
Продам 3х ком. 89137154330 Светлана
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Разрешила посещать реанимацию родственникам пациентов Госдума

Убил 12-летнего велосипедиста водитель автобуса в Новосибирске

Купить 8 автобусов для муниципального ПАТП в 2019 году хочет власть Бердска

Больным ВИЧ и гепатитом С разрешила усыновлять детей Госдума

Прогноз: резко вырастет цена на бензин в России в ближайшее время

Лето наступит в Бердске с 28 мая

Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Путин. Шойгу. Тува. Отпуск

25 место в рейтинге самых хамских городов России занял Новосибирск

СК расследует факт нападения на замглавврача Надежду Шахатову в горбольнице Бердска

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Лето наступит в Бердске с 28 мая

Но неделю еще придется померзнуть. синоптики обещают дожди и среднюю температуру в районе 14 градусов тепла. В грядущее воскресенье горожанам станет жарко.

22.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Лето наступит в Бердске с 28 мая

Бердчане ждут летнее тепло с нетерпением

Сегодня, 22 мая, в Бердске будет облачно и прохладно, днем до плюс 14 градусов. Завтра ожидается дождь, температура воздуха составит 13 градусов тепла. А уже в пятницу, 24 мая воздух в городе прогреется до плюс 19 градусов. Еще теплее станет в грядущую субботу, когда воздух прогреется до плюс 23 градусов, В этот день ожидается дождь. Впрочем, как и в следующий —  в воскресение 26 мая погода снова испортится. На улице похолодает до плюс 13 градусов. Такая дождливая и пасмурная погода продержится в городе до конца мая.

Однако с 28 мая в Бердске ожидается стабильная погода в районе 22 градусов тепла, сообщает «Яндекс. Погода».


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Разрешила посещать реанимацию родственникам пациентов Госдума Убил 12-летнего велосипедиста водитель автобуса в Новосибирске Смертельное ранение в живот получил 28-летний житель Искитима

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Имплантат + коронка = 44000 руб. под КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика