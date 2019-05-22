СК расследует факт нападения на замглавврача Надежду Шахатову в горбольнице Бердска

Александр Охотин, 25-летний житель Бердска, сломавший руку заместителю главврача бердской горбольницы Надежде Шахатовой, написал заявление в Следственный комитет с просьбой разобраться в действиях медиков, которые, по его мнению, довели беременную супругу до реанимации в роддоме. Он считает, что врачи не оказали Ксении должной помощи после того, как она вечером 19 мая попала в больницу. По словам Александра, оперировать по поводу внематочной беременности его супругу начали только утром следующего дня.

Днем 20 мая, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он пришел с документами к начмеду ЦГБ Надежде Шахатовой. Но та, по словам Александра, попыталась смять и порвать бумаги за своей спиной. Он был вынужден вырвать документы. И, видимо, в это время повредил заместителю главврача руку. У нее диагностировали закрытый перелом левой лучевой кости. Надежда Александровна взяла больничный, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Первоначально проверку по факту нападения на врача проводила полиция. Но позже, материалы были переданы в Следственный комитет, заявили сегодня, 22 мая, в управлении МВД по Новосибирской области.

— В настоящее время все собранные сотрудниками полиции материалы направлены в Следственный комитет. Такое принято решение, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы регионального полицейского ведомства Аягоз Ашимова.

По ее словам, полиция не возбуждала никаких уголовных дел, только проводила проверку по факту конфликта в стенах бердской ЦГБ

Между тем, в Следственном комитете пока не комментируют произошедшее.

— Мы никаких комментариев по этому поводу пока не даем — по ситуации в Бердске, которая сейчас муссируется в интернете относительно жителя города Бердска. Информация будет позже, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» представитель пресс-службы управления СКР по Новосибирской области Татьяна Титкова. — Звоните позже, может быть, ситуация прояснится.

Редакция связалась с Александром Охотиным. В ближайшее время он озвучит «Курьер. Среда. Бердск» свою версию произошедшего. Сейчас, по словам Александра, он «не может говорить и ему пока сложно это делать».