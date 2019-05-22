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СК расследует факт нападения на замглавврача Надежду Шахатову в горбольнице Бердска

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СК расследует факт нападения на замглавврача Надежду Шахатову в горбольнице Бердска

Полиция передала все собранные материалы в Следственный комитет. Напавший на медика 25-летний Александр Охотин тоже написал заявление в СК, обвиняя врачей в неоказании помощи его беременной жене.

22.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Соцсети 7 коммент.
 
СК расследует факт нападения на замглавврача Надежду Шахатову в горбольнице Бердска

Александр Охотин из Бердска винит врачей в тяжелом состоянии своей супруги

Александр Охотин, 25-летний житель Бердска, сломавший руку заместителю главврача бердской горбольницы Надежде Шахатовой, написал заявление в Следственный комитет с просьбой разобраться в действиях медиков, которые, по его мнению, довели беременную супругу до реанимации в роддоме. Он считает, что врачи не оказали Ксении должной помощи после того, как она вечером 19 мая попала в больницу. По словам Александра, оперировать по поводу внематочной беременности его супругу начали только утром следующего дня.

Днем 20 мая, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он пришел с документами к начмеду ЦГБ Надежде Шахатовой. Но та, по словам Александра, попыталась смять и порвать бумаги за своей спиной. Он был вынужден вырвать документы. И, видимо, в это время повредил заместителю главврача руку. У нее диагностировали закрытый перелом левой лучевой кости. Надежда Александровна взяла больничный, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Первоначально проверку по факту нападения на врача проводила полиция. Но позже, материалы были переданы в Следственный комитет, заявили сегодня, 22 мая, в управлении МВД по Новосибирской области.

— В настоящее время все собранные сотрудниками полиции материалы направлены в Следственный комитет. Такое принято решение, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы регионального полицейского ведомства Аягоз Ашимова.

По ее словам, полиция не возбуждала никаких уголовных дел, только проводила проверку по факту конфликта в стенах бердской ЦГБ

Между тем, в Следственном комитете пока не комментируют произошедшее.
— Мы никаких комментариев по этому поводу пока не даем — по ситуации в Бердске, которая сейчас муссируется в интернете относительно жителя города Бердска. Информация будет позже, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» представитель пресс-службы управления СКР по Новосибирской области Татьяна Титкова. — Звоните позже, может быть, ситуация прояснится.

Редакция связалась с Александром Охотиным. В ближайшее время он озвучит «Курьер. Среда. Бердск» свою версию произошедшего. Сейчас, по словам Александра, он «не может говорить и ему пока сложно это делать».


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(7) Комментариев

  1. Dreamwork

    Нда, видимо, довели парня…. И жену… Жаль молодых, держитесь!!! Здоровья…

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    • Аноним

      Держаться /сдерживаться раньше надо было. А теперь нужно молиться на результаты судмедэкспертизы (признание травмы тяжким вредом здоровью, ст. 118 УК РФ) и на то, чтобы врач не написала заявление.

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  2. Сергей Хомяков

    Еще один супернедомен с жизненным девизом: Виноваты все и во всем, кроме меня, любимого.

    Thumb up 3 Thumb down 2

  3. Аноним

    Не понятно, а зачем было рвать бумаги врачу? Ошибки скрыть? Александру надо было идти в прокуратуру с жалобой, что не оказали помощь во время и нанесли вред здоровью супруги! Шахатова должна ответить то же, если пострадала молодая женщина. Не только следственный должен разобраться но и Минздрав.-оказана помощь больному в полной мере или нет,

    Thumb up 4 Thumb down 2

  4. Вета

    что творится с нашей «медициной?Отвечу-метаморфоза и не в лучшую сторону для нас,мы никому оказались не нужны .Даже акушерство и то удалено стало,прошлый год две знакомые за сорок родили по парню,т.к. гинекологи резко перестал обнаруживать беременность,две девчушки останутся бездетными,т.к. эти же «специалисты» не заметили замершую беременность и девочек еле спасли самих,у коллеги уже в этом году не заметили внематочную и жевали сопли целых три недели,пока её не увезли на скорой и все-нет яичника!,тоже еле спасли.И что нам делать,за демографию правительство борется,а на местах вон как распоряжаются этим событием,на удалено ничего не нужно.Эту начальницу да на ковер в правительство и пусть все объяснит что за замысел у бердских гинекологов, и теперь парню срок припаяют,а за что? Да за то что был груб и хамил этой королеве,а он кто такой ей,при исполнение,в ее кабинете,а ну пошел проч — вот как они могут снизойти к массам,не сочувствия,ни поддержки,а сразу на дверь показывают,вот нервы и сдали у парня.

    Thumb up 2 Thumb down 2

  5. Олеандр

    Парень опасен для общества, почему он не задержан. Нанесение телесных повреждений ВРАЧУ считается смягчающим обстоятельством? А если бы он сломал руку полицейскому или следователю СК?

    Thumb up 0 Thumb down 1

  6. аноним

    давайте флеш-моб в соц.сетях устроим в поддержку

    Thumb up 1 Thumb down 0

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