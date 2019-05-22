Прорвало: Горячую воду дали не всем в центре Бердска
Даже от котельной «Вега», которая уже начала греть воду, не во всех домах она потеплела — сети не выдерживают испытания давлением. На сетях от котельной ТГК-1 ситуация еще хуже. График может быть сорван.(ГРАФИК)
Комбинат бытовых услуг Бердска обнародовал информацию о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей на плотность и прочность.
Гидравлические испытания тепловых сетей в зоне котельной «Вега» завершены. Как сообщили в КБУ, горячее водоснабжение возобновлено 17 мая у тех потребителей, которые дома которых отапливает котельная «Вега».
Но на сетях от ЦТП-8 и ЦТП-23 выявлен дефект запорной арматуры при запуске. Поэтому проводили ремонт и горячую воду дали 20 мая.
Однако вода появилась не у всех потребителях, сидящих на «веговских» сетях». Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, к ЦТП-23 относятся дома в районе ул. Попова, Морской, Изумрудный городок. А них, по его словам, горячая вода есть.
Проблемы возникли в жилье, относящемся к ЦТП-8 — это район Центрального рынка. Там завершили ремонтные работы 21 мая. И в среду вода в домах должна нагреться.
— Гидравлические испытания тепловых сетей котельной «Озерной» завершены 20 мая. Испытания сетей в зоне котельной ТГК-1 продолжаются. Окончание испытаний и возобновление подачи горячей воды у потребителей произойдет согласно утвержденному графику — ориентировочно 26 мая. Гидравлические испытания тепловых сетей в зоне котельной «Новая» и отключение горячей воды в Микрорайоне запланировано на 27 мая, — уточнили в КБУ.
Но дата 26 мая для тех домов центральной части Бердска, что сидят на сетях частной котельной ТГК-1, весьма условная. По словам Алексеенко, прогнозировать сложно, поскольку испытания сетей еще не завершены.
— Будем давать горячую воду веерно. Начинаешь поднимать давление, выявляются дефекты. Вчера, например, закончили на ул. Спортивной, сейчас переходим на ул. Горького. Еще на ТГК обнаружили небольшой дефект — непонятно где, будем вскрывать и смотреть. При подаче давления если сети выдержат, дадим горячую воду. Максимально постараемся перемычками где-то воду дать. Сейчас есть три больших дефекта. Конечно, есть в планах устранить их до 27 мая. Но при очередном испытании могут вылезти очередные дефекты, — прокомментировал Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич.
При этом он оценил ситуацию как нормальную:
— То, что есть дефекты — это не есть хорошо. Но хорошо то, что их выявляем в процессе испытаний. Мы такое предполагали. Конечно, хотелось бы, чтобы трубы лучше были. Но критического ничего нет — все контролируемо.
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На микрорайоне зачем тогда начинать испытания 27 мая? Наковыряют везде и ремонт на все лето. И получится как всегда: ни тут и ни там.
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«При этом он оценил ситуацию как нормальную:
— То, что есть дефекты — это не есть хорошо. Но хорошо то, что их выявляем в процессе испытаний. Мы такое предполагали. Конечно, хотелось бы, чтобы трубы лучше были. Но критического ничего нет — все контролируемо.»
Не вижу в данной ситуации ничего нормального! И что вы там контролируете, кроме своей зарплаты, тоже не ясно!
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С точки зрения потребителей — да, не нормально, что воды нет подолгу.
Но задайтесь вопросом — а когда все эти сети прокладывались и какие тогда были технологии? Всё это было в СССР, когда только и знали что металлические трубы.
Сегодня есть иные варианты, но на них нужны деньги. А от СССР достались тысячи километров сетей, которые должны работать постоянно.
Так же городу достался дотационный бюджет, потому что завод «Вега» развалили в 90-е, равно как и угробили кучу других предприятий и снизили объёмы для тех, что смогли пережить развал в 90-х.
Соответственно денег на обновление инженерных сетей у города СВОИХ нет. Есть только возможность латать дыры пока количество дыр не превысило критическую отметку. Какую? А такую — пока успевают с испытаниями выходить на отопительный сезон и запускать отопление осенью — всё еще не так плохо. Как будет первый срыв — так полетит всё, и головы и еще много чего.
Наглядный пример — канализация на микрорайоне и по ул. Ушакова. Срок эксплуатации истёк давно. Но денег нет и пока не случилась ЧС — их даже область не выделяет.
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«С точки зрения потребителей — да, не нормально, что воды нет подолгу.Всё это было в СССР, когда только и знали что металлические трубы.Сегодня от СССР достались тысячи километров сетей, которые должны работать постоянно.»
Я вообще не понимаю, зачем содержать тысячи километров гнилых труб центрального отопления и центрального горячего водоснабжения? Для чего это нужно? Что это дает? Почему, не начать ставит локальные мини котельные, на один МКД или ещё экономнее, сразу на квартиру, как во всем экономном мире, на газе, который и так продают? Нужно оставить только центральное питьевое водоснабжение, как в во всём мире! Километраж обслуживаемый КБУ труб уменьшится на порядок! Значит аварий станет на порядок меньше, расходов на порядок меньше! Опыт применён на территории Калининграда!
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Вы ещё 100 лет будете на СССР кивать,а что уже 30 лет у власти другие люди, вы не заметили.
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вы там не акренели товарищи…….сколько можно жить в холоде, и с холодной водой???7!!!!!!видимо наших товарищей что это устраивает, жто не касается….но это издевательство…..вода ледянючая
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«вы там не акренели товарищи…….сколько можно жить в холоде, и с холодной водой???7!!!!!!видимо наших товарищей что это устраивает, жто не касается….но это издевательство…..вода ледянючая»
Эти умные ребята, живут в коттеджах, и вообще не понимают, как не греть лично воду на отопление своего дома и как самому не нагревать воду для помыться! Тем более, что за обогрев 200 метрового коттеджа целый месяц газом, они тратят просто копейки, даже, по сравнению с 30 метровой квартирой в МКД Бердска на центральном отоплении! Короче — сытый голодного никогда не поймёт!
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«Господа» давно забыли что такое ППР — планово-предупредительный ремонт! А вот у «товарищей» как-то получалось!
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«Но дата 26 мая для тех домов центральной части Бердска, что сидят на сетях частной котельной ТГК-1, весьма условная. По словам Алексеенко, прогнозировать сложно, поскольку испытания сетей еще не завершены.»
Вывод: 27 мая в понедельник не дадут помыться! В загнивающей нищей гейропе, горячее центральное отопление и горячее водоснабжение отсутствует в принципе! Гейропейцы слишком бедны, чтобы позволить себе нагревать воду за сотни километров коммуникаций труб, до квартиры потребителя! Поэтому, они нагревают воду, в своих европейских квартирах, самым дешёвым в мире «русским газом», как впрочем и газовое-локальное отопление квартиры по желанию круглый год! Дёшево и сердито! Кстати, в нашем Калининграде, все отказались от центрального отопления и горячего водоснабжения и перешли полностью на «опасное» газовое! Там где газа не было сроду, за отдельную плату, целые микрорайоны МКД хрущёвки и брежневки перешли на газ! Но мы не ищем лёгких путей и никому не нужной экономии на счетах за отопление и горячее водоснабжение,отапливаем круглый год всю планету, вместо своей квартиры! Гуглим и просвещаемся!
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Нормальная контролируемая ситуация?! Сидим в холоде с ледянющей водой,еще и дата подачи горячей воды ориентировочная,так можно все лето рыть копать лотать. У тгк-1 каждый раз проблемы,в чем проблема уже сейчас нас переключить на вегу и копайте дальше,а не ждать лета. Как переключить м тгк на вегу.так ждем лета,а как отключить горячую воду и отопление,так вы не ждете почему-то лето.а при минусовой ночью отключаете. Конечно нормально все!
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