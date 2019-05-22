Прорвало: Горячую воду дали не всем в центре Бердска

Комбинат бытовых услуг Бердска обнародовал информацию о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей на плотность и прочность.

Гидравлические испытания тепловых сетей в зоне котельной «Вега» завершены. Как сообщили в КБУ, горячее водоснабжение возобновлено 17 мая у тех потребителей, которые дома которых отапливает котельная «Вега».

Но на сетях от ЦТП-8 и ЦТП-23 выявлен дефект запорной арматуры при запуске. Поэтому проводили ремонт и горячую воду дали 20 мая.

Однако вода появилась не у всех потребителях, сидящих на «веговских» сетях». Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, к ЦТП-23 относятся дома в районе ул. Попова, Морской, Изумрудный городок. А них, по его словам, горячая вода есть.

Проблемы возникли в жилье, относящемся к ЦТП-8 — это район Центрального рынка. Там завершили ремонтные работы 21 мая. И в среду вода в домах должна нагреться.

— Гидравлические испытания тепловых сетей котельной «Озерной» завершены 20 мая. Испытания сетей в зоне котельной ТГК-1 продолжаются. Окончание испытаний и возобновление подачи горячей воды у потребителей произойдет согласно утвержденному графику — ориентировочно 26 мая. Гидравлические испытания тепловых сетей в зоне котельной «Новая» и отключение горячей воды в Микрорайоне запланировано на 27 мая, — уточнили в КБУ.

Но дата 26 мая для тех домов центральной части Бердска, что сидят на сетях частной котельной ТГК-1, весьма условная. По словам Алексеенко, прогнозировать сложно, поскольку испытания сетей еще не завершены.

— Будем давать горячую воду веерно. Начинаешь поднимать давление, выявляются дефекты. Вчера, например, закончили на ул. Спортивной, сейчас переходим на ул. Горького. Еще на ТГК обнаружили небольшой дефект — непонятно где, будем вскрывать и смотреть. При подаче давления если сети выдержат, дадим горячую воду. Максимально постараемся перемычками где-то воду дать. Сейчас есть три больших дефекта. Конечно, есть в планах устранить их до 27 мая. Но при очередном испытании могут вылезти очередные дефекты, — прокомментировал Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич.

При этом он оценил ситуацию как нормальную:

— То, что есть дефекты — это не есть хорошо. Но хорошо то, что их выявляем в процессе испытаний. Мы такое предполагали. Конечно, хотелось бы, чтобы трубы лучше были. Но критического ничего нет — все контролируемо.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в некоторые дома центральной части города горячая вода пошла уже 17 мая.