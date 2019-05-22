Новые правила обязательного медицинского страхования утвердили в России

Новые правила обязательного медицинского страхования, предусматривающие возможность подачи заявления о выборе или замене страховой организации через МФЦ и Единый портал госуслуг, утверждены в России, соответствующий приказ министерства здравоохранения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить правила обязательного медицинского страхования согласно приложению», — говорится в документе.

Как уточняется в приложении к приказу, заявление о выборе или замене страховой организации можно подать через МФЦ, единый портал Госуслуг или территориальный фонд ОМС, если есть электронная подпись.

Кроме того, новыми правилами предусматривается увеличение срока действия временного полиса, если ранее он был действителен 30 дней, то сейчас 45 с момента его выдачи, отмечается в правилах.

Источник: РИА Новости