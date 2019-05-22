Переговоры с Россией обсудит с народом Зеленский

Глава администрации президента Андрей Богдан отметил, что Украине необходимо принять соответствующую законодательную базу.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Об этом во вторник заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — сообщил он в эфире телеканала «112 Украина».

Богдан уточнил, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия. «Договоренности — или основные договоренности, или, возможно, спорные договоренности, — относительно военного конфликта с Россией, относительно агрессии России должны быть оценены обществом», — сказал он.

При этом Богдан признал, что Украине необходимо принять соответствующую законодательную базу. «Закон о референдуме — это однозначно, это основное направление нашей деятельности», — подчеркнул он.

Источник: ТАСС