Переговоры с Россией обсудит с народом Зеленский

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Удивительно: наш президент назвал народные референдумы бессмысленной тратой бюджетных денег, после чего большинство Госдумы приняло такие законы, по которым провести его в России практически невозможно. (Пример — пенсионная реформа).
А «вражеский» начинает с изучения общественного мнения.
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