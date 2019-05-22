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Переговоры с Россией обсудит с народом Зеленский

Вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия. Но для этого Украине необходимо принять соответствующую законодательную базу.

22.05.2019 Фото: википедия Один комментарий
 
Переговоры с Россией обсудит с народом Зеленский

Владимир Зеленский

Глава администрации президента Андрей Богдан отметил, что Украине необходимо принять соответствующую законодательную базу.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Об этом во вторник заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — сообщил он в эфире телеканала «112 Украина».

Богдан уточнил, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия. «Договоренности — или основные договоренности, или, возможно, спорные договоренности, — относительно военного конфликта с Россией, относительно агрессии России должны быть оценены обществом», — сказал он.

При этом Богдан признал, что Украине необходимо принять соответствующую законодательную базу. «Закон о референдуме — это однозначно, это основное направление нашей деятельности», — подчеркнул он.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Удивительно: наш президент назвал народные референдумы бессмысленной тратой бюджетных денег, после чего большинство Госдумы приняло такие законы, по которым провести его в России практически невозможно. (Пример — пенсионная реформа).

    А «вражеский» начинает с изучения общественного мнения.

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