Прогноз: резко вырастет цена на бензин в России в ближайшее время

Владельцы независимых заправок предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о резком росте биржевых цен на бензин, соответствующие письма 20 мая в правительство направили Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров нефтепродуктов и владельцев независимых АЗС, копия письма есть у РБК) и Российский топливный союз (объединяет владельцев независимых АЗС по всей России, его письмо цитирует «Интерфакс»). С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме президента НТС Павла Баженова.

Рост цен транслируется и в мелкий опт: в Саратовской области за месяц цена АИ-92 выросла на 11,2%, АИ-95 — на 10,4%, на летний дизель — на 2%, указывает Баженов. За последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста, говорится в письме РТС. На 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо на большинстве базисов поставки (как правило, речь идет о поставке с нефтеперерабатывающего завода или железнодорожной станции, находящейся рядом с ним) с учетом логистики достигли или превысили уровень соответствующих индикативных мелкооптовых цен (их установило правительство), особенно на Дальнем Востоке, указывается в документе. По данным РТС, сбытовые компании ограничивают предложение топлива по выгодным ценам.

Цены региональных сбытов вертикально интегрированных компаний (под ними подразумеваются крупные игроки, такие как «Роснефть» и ЛУКОЙЛ) повышаются практически ежедневно во всех регионах страны, пишет Баженов. Ситуация на топливном рынке начинает повторять события весны прошлого года, и если не принять срочных мер, весьма вероятно повторение резкого скачка и оптовых, и розничных цен, предупреждает он. Чтобы избежать кризиса, глава НТС предлагает правительству ряд мер, в частности вдвое снизить акцизы на бензин класса Евро-5 и повысить объем продаж топлива на бирже.

Биржевые цены, как и ожидалось, «немного поднялись» в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись, заявил Козак во вторник вечером, подчеркнув, что правительство «мониторит ситуацию». «Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента. Оснований для такой тревоги нет», — сказал он.

Весной 2018 года бензин и дизтопливо на заправках резко подорожали на 7%, что оказалось выше уровня инфляции почти в пять раз. В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке. С нефтяниками были заключены соглашения о заморозке цен на бензин до конца 2018 года, а с начала 2019 года они могли увеличивать цены на заправках лишь в пределах инфляции — 4,7–5,2% на конец год (прогноз ЦБ). В конце марта 2019 года правительство и нефтяники продлили соглашения о заморозке цен на топливо еще на три месяца — до 1 июля. После этого соглашения продлеваться не будут, обещали чиновники.

Почему выросли биржевые цены?

Причинами резкого роста биржевых цен опрошенные РБК эксперты называют повышенный спрос и снижение объема продаж топлива крупными нефтяными компаниями: они ограничили поставки на внутренний рынок.

Рост цен был вызван высокой активностью покупателей, а также некоторым снижением предложения со стороны производителей, которые оставили дневные продажи примерно на прежнем уровне, несмотря на сокращение числа торговых дней в первой половине мая вдвое, сказал РБК аналитик Reuters Максим Назаров. Можно предположить, что снижение продаж вызвано сокращением производства на пике сезонных ремонтов НПЗ, который в этом году приходится на май, добавил он. Одновременно нефтяные компании увеличили поставки топлива на экспорт, указывает РТС.

Нефтяники так себя ведут в том числе потому, что в конце марта правительство ослабило для них обязательства поставлять определенный объем топлива на внутренний рынок, говорит гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. До 31 марта действовало правило увеличивать поставки на 3% по сравнению с прошлым годом, напоминает он. Также сбытовые предприятия крупнейших нефтяных компаний продолжают резко повышать цены на бензин в мелком опте и ограничивают продажу товара с нефтебаз, создавая легкий дефицит, говорит эксперт.

Еще одна причина — плохо работающий демпфирующий механизм (компенсация нефтяникам из бюджета за сдерживание цен на АЗС), который правительство рассматривало как инструмент обеспечения достаточной маржинальности и для нефтепереработки, и для розницы, говорится в письме НТС.

Подорожает ли бензин на заправках?

В апреле-мае розничные цены на топливо в России были заморожены, следует из отчетов Thomson Reuters Kortes. Но соглашения о заморозке цен, которые нефтяники заключили с правительством, истекают уже через месяц — 1 июля, после этого компании смогут поднять стоимость топлива в рознице, напоминает Баженов из НТС.

ЛУКОЙЛ не планирует увеличивать цены на топливо в России выше инфляции, в том числе и в 2019 году, заявил во вторник, 21 мая, вице-президент компании по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке Рустем Гималетдинов. Представитель ЛУКОЙЛа от дальнейших комментариев отказался. «Роснефть» соблюдает соглашение о заморозке цен на топливо, заключенное с правительством», — сказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. РБК направил запрос и представителю «Газпром нефти».

В начале года биржевые и заводские цены на автобензин были искусственно занижены за счет ограничительных мер правительства, так что чистая торговая маржа владельцев АЗС была аномально высокой — 7–8 руб. за литр АИ-95, объясняет главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. Но в результате резкого роста оптовых цен маржа владельцев АЗС упала почти до нуля, указывает он. Независимые АЗС опасаются дальнейшего роста оптовых цен и для этого есть предпосылки: НПЗ все еще теряют на внутреннем рынке 10 руб. за литр по сравнению с экспортом, говорит эксперт.

Для того чтобы вернуть хоть какую-то доходность владельцам независимых АЗС придется поднимать розничные цены, признает Назаров из Reuters: они могут менять ценники на стелах, потому что соглашение с правительством действует только в отношении крупных нефтяных компаний — их розницы и мелкого опта.

Угроза повышения розничных цен реальна в первую очередь на Дальнем Востоке и в регионах Восточной Сибири, говорит Турукалов. Но с учетом быстрого роста оптовой цены риски для розницы скоро могут возникнуть и в Центральной России, допускает он. Доля независимых АЗС на российском рынке составляет около 60% по количеству заправок (40% у крупных компаний) и 30% по проливу топлива. Чтобы исправить ситуацию, нефтяников нужно вновь обязать увеличить поставки на внутренний рынок и на биржу, говорит Турукалов.

Но аналитик АКРА Василий Танурков не считает рост оптовых цен повторением прошлогодней ситуации. В 2018 году на цены серьезно влияли высокая стоимость нефти и девальвация рубля, сейчас такого мощного давления нет: нефть выросла, но не сильно, указывает он. «Текущий скачок цен можно объяснить скорее сезонными факторами: ростом спроса и ремонтами НПЗ, паника преждевременна», — заключает эксперт.

Источник: РБК