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Более 3,7 млн россиян болеют раком

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Более 3,7 млн россиян болеют раком

И это только те, кто состоит на учете в больницах России. Рост показателя связан с улучшением качества диагностики.

22.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Более 3,7 млн россиян болеют раком

Показатель заболеваемости вырос и составляет 425,4 на 100 тыс. населения

За десять лет показатель заболеваемости вырос на 23,7%. Рост показателя связан с улучшением качества диагностики, пояснили в Национальном медицинском центре радиологии.

Общее число онкобольных, состоящих на учете в России, превышает 3,7 млн, по данным за 2018 год. Об этом сообщил журналистам во вторник главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

«Нам удается добиться стойкого повышения контингента больных, состоящих на учете, — это уже более 3,7 млн человек», — сказал Каприн на пресс-конференции, приуроченной ко Дню диагностики меланомы (21 мая).

Он добавил, что показатель заболеваемости вырос и составляет 425,4 на 100 тыс. населения (расчет по населению 2017 года). «И мы с вами видим, что за десять лет нет прироста или убыли смертности, но есть прирост заболеваемости», — добавил Каприн. Так, за десять лет показатель заболеваемости вырос на 23,7%, при этом рост показателя связан с улучшением качества диагностики.

При этом количество состоящих на учете больных, у которых диагностирована меланома кожи, составляет около 94 тыс. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 7,76. Заболеваемость за десять лет (2008-2018 годы) выросла на 40,3%, что также является следствием улучшением качества диагностики. Уровень смертности за десять лет (2007-2017 годы) вырос на 13,4%.

Источник: ТАСС


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