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25 место в рейтинге самых хамских городов России занял Новосибирск

Опрос провели в 27 городах среди 3 240 респондентов. Им задали всего три вопроса. Самыми хамскими городами стали Пермь, Челябинск и Саратов.

22.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
25 место в рейтинге самых хамских городов России занял Новосибирск

В рейтинге 27 мест

По данным федерального социологического опроса, проведенного в мае 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET, самыми хамскими городами стали: Пермь, Челябинск и Саратов.

Респондентам задавали три вопроса: Вы часто сталкиваетесь с хамством? Где чаще всего Вам хамят? Вы сами часто хамите?

  

Рейтинг самых хамских городов России

Город Место в рейтинге городов:
Пермь 1 место
Челябинск 2 место
Саратов 3 место
Москва 4 место
Брянск 5 место
Екатеринбург 6 место
Тамбов 7 место
Чита 8 место
Саранск 9 место
Краснодар 10 место
Ижевск 11 место
Ростов-на-Дону 12 место
Воронеж 13 место
Пенза 14 место
Самара 15 место
Чита 16 место
Красноярск 17 место
Волгоград 18 место
Томск 19 место
Казань 20 место
Уфа 21 место
Нижний Новгород 22 место
Симферополь 23 место
Омск 24 место
Новосибирск 25 место
Санкт-Петербург 26 место
Владивосток 27 место

Андрей Штыров — коммерческий директор агентства отметил, что чаще всего россиянам хамят: в магазинах и на рынках (38%), в точках общественного питания (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%).

  Опрос проводился в 27 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 3240 респондентов.

  Маркетинговое агентство Zoom Market было основано в 2008 году. Основной специализацией компании являются маркетинговые исследования общества и изучение общественного мнения россиян. За время своего существования агентства было реализовало более 500 исследовательских проектов. Среди клиентов различные органы государственной и исполнительной власти и крупнейшие российские компании.

Источник: mazm.ru


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