Разрешила посещать реанимацию родственникам пациентов Госдума
Убил 12-летнего велосипедиста водитель автобуса в Новосибирске
Купить 8 автобусов для муниципального ПАТП в 2019 году хочет власть Бердска
Больным ВИЧ и гепатитом С разрешила усыновлять детей Госдума
Прогноз: резко вырастет цена на бензин в России в ближайшее время
Лето наступит в Бердске с 28 мая
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25 место в рейтинге самых хамских городов России занял Новосибирск
СК расследует факт нападения на замглавврача Надежду Шахатову в горбольнице Бердска