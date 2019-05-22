Путин. Шойгу. Тува. Отпуск

Президент несколько раз посещал Туву с неформальным визитом
Президент России Владимир Путин может провести несколько отпускных дней с главой Минобороны Сергеем Шойгу в Туве, если выдастся свободное время, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вы знаете, президент ежегодно посещает (Туву), это бывает, как правило, вместе с Сергеем Шойгу. Пока на ближайшие какие-то месяцы таких планов нет. С другой стороны, вы знаете, если появляется небольшое окошко в один-два дня у президента, он зачастую с учетом географии своих поездок и передвижений такие остановки на один-два дня делает», — сказал Песков.
Он также выразил уверенность, что президент уже поздравил Шойгу с днем рождения, который министр отмечает сегодня. «Я думаю что скорее всего, президент уже поздравил Шойгу. Просто я не имею подтверждения, но убежден, что он уже это сделал», — сказал Песков.
Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол в интервью РИА Новости заявил, что ожидает, что Путин приедет в республику летом.
Путин наверняка поздравил Шойгу с днем рождения и может вновь провести в его компании свой отпуск. «Пока на ближайшие месяцы таких планов нет, но если появляется небольшое окошко, он зачастую такие остановки на один-два дня делает», — сказал Песков. pic.twitter.com/0XXttzvexs
Президент несколько раз посещал Туву с неформальным визитом. В конце августа 2018 года Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. Главу государства сопровождали Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев. Путин собирал грибы и катался на катере по Енисею. В августе 2017 года он сделал двухдневную остановку в Сибири, занимался подводной охотой и рыбалкой. Как рассказывал Песков, Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере.
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