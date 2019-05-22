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За подарки фармкомпаний чаще выписывают их лекарства пациентам врачи в России

Медики в большинстве случаев получают вознаграждение за «консультации» или «лекции». 7,3% проверок показали, что доктора договаривались о назначении или рекомендации конкретного препарата.

22.05.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
За подарки фармкомпаний чаще выписывают их лекарства пациентам врачи в России

Годом ранее аналогичные случаи выявлялись только в 3,1% ревизий

Российские медики стали вдвое чаще принимать подарки от фармацевтических компаний и соглашаться на рекомендации пациентам конкретных препаратов. Об этом говорят итоги проверок Росздравнадзора, с которыми ознакомились «Известия».

В частности, 7,3% проверок показали, что врачи договаривались о назначении или рекомендации конкретного препарата, получали от компаний лекарства и медицинские изделия для вручения пациентам. Годом ранее аналогичные случаи выявлялись только в 3,1% ревизий по профессиональным ограничениям.

По итогам проверок оказалось, что в 7,3% случаев в прошлом году медики получали подарки или деньги от организаций, деятельность которых связана с оборотом лекарств или медицинских изделий. В 2017 году эти факты были обнаружены в ходе 4,2% проверок.

Медики в большинстве случаев получают вознаграждение за «консультации» или «лекции». Однако врачи заинтересованы не только в деньгах, но и в знакомстве с новинками фарминдустрии, поэтому исключать их общение с компаниями не стоит, полагают эксперты.

Принимать подарки от фармкомпаний и рекомендовать конкретные препараты врачам с 2011 года запрещает закон «Об основах здоровья граждан в РФ». К слову, получать презенты от пациентов медикам разрешено, но они не должны быть дороже 3 тыс. руб.

Источник: Изввестия


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Так и есть. Обращайте внимание на сувенирку фармкомпаний в кабинете врача.

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    • аноним

      Какая ерунда,где врачи могут ознакомится С новыми препаратами и изделиями как не на конференциях и лекциях?А право выбора за пациентом! Не хочет новых разработок пусть лечится по старинке,но ответственность только своя!Многим врачам благодарен за новшества в медицине,только от них мы можем узнать про какие то достижения,И пользоваться ими.

      Thumb up 0 Thumb down 0

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