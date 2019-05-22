За подарки фармкомпаний чаще выписывают их лекарства пациентам врачи в России

Годом ранее аналогичные случаи выявлялись только в 3,1% ревизий
Российские медики стали вдвое чаще принимать подарки от фармацевтических компаний и соглашаться на рекомендации пациентам конкретных препаратов. Об этом говорят итоги проверок Росздравнадзора, с которыми ознакомились «Известия».
В частности, 7,3% проверок показали, что врачи договаривались о назначении или рекомендации конкретного препарата, получали от компаний лекарства и медицинские изделия для вручения пациентам. Годом ранее аналогичные случаи выявлялись только в 3,1% ревизий по профессиональным ограничениям.
По итогам проверок оказалось, что в 7,3% случаев в прошлом году медики получали подарки или деньги от организаций, деятельность которых связана с оборотом лекарств или медицинских изделий. В 2017 году эти факты были обнаружены в ходе 4,2% проверок.
Медики в большинстве случаев получают вознаграждение за «консультации» или «лекции». Однако врачи заинтересованы не только в деньгах, но и в знакомстве с новинками фарминдустрии, поэтому исключать их общение с компаниями не стоит, полагают эксперты.
Принимать подарки от фармкомпаний и рекомендовать конкретные препараты врачам с 2011 года запрещает закон «Об основах здоровья граждан в РФ». К слову, получать презенты от пациентов медикам разрешено, но они не должны быть дороже 3 тыс. руб.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Так и есть. Обращайте внимание на сувенирку фармкомпаний в кабинете врача.
3 0
Какая ерунда,где врачи могут ознакомится С новыми препаратами и изделиями как не на конференциях и лекциях?А право выбора за пациентом! Не хочет новых разработок пусть лечится по старинке,но ответственность только своя!Многим врачам благодарен за новшества в медицине,только от них мы можем узнать про какие то достижения,И пользоваться ими.
0 0