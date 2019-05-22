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Напал на замглавврача ЦГБ Надежду Шахатову ради спасения супруги в реанимации роддома житель Бердска

Начмед бердской ЦГБ забрала у мужчины документы и отказалась их отдавать. Когда он попытался отнять, то сломал руку врачу. Александр Охотин написал заявление в Следственный комитет.(АУДИО)

22.05.2019 Фото: соцсети 8 коммент.
 
Напал на замглавврача ЦГБ Надежду Шахатову ради спасения супруги в реанимации роддома житель Бердска

Александр Охотин и Надежда Шахатова

В бердской горбольнице 20 мая произошел скандал — 25 летний посетитель напал на заместителя главврача по медчасти Надежду Шахатову и сломал ей руку. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», начмед находится на больничном и называет произошедшее вопиющим случаем. О причинах конфликта ни она, ни главврач Юрий Краморов не комментируют причину инцидента.

По информации КП, теперь уголовное дело грозит 25-летнему банковскому служащему Александру Охотину. По его словам, бердские врачи не оказали его беременной жене полноценную помощь, доведя ее до реанимации. Женщина мучилась целую ночь, а на операционный стол попала только утром. Оказалось, внематочная беременность. Муж увидел Ксению уже в реанимации, без сознания.

Его сразу начали смущать некоторые детали в справках супруги. Например, в одной из бумаг написали, что она поступила в 6.50, хотя привезли в больницу в 11 часов вечера.

Чтобы доказать, что Ксения стала жертвой медиков, ее муж начал собирать бумаги. Но справки, по его словам, порвала Надежда Шахатова, когда он пришел к ней на прием 20 мая.

Разговор с начмедом он записал на телефон. На аудио слышно, как врач отчитывает подчиненных, что дали справки:
— Кому ты справку даешь? На каком основании вы даете документы супругу? Вы видели нотариальную доверенность от его жены? Существует 13 статья 323 федерального закона.
Этот закон — о врачебной тайне.

Далее — диалог на повышенных тонах. Шахатова отказалась подписывать документы, заявив, что их запрашивать должна супруга. Александр парировал — супруга находится в тяжелом состоянии по вине врачей. Начмед требует оставить ее в покое. Потом слышатся звуки борьбы.

По словам Александара драки не было, просто врач начала мять документы за своей спиной, а он попытался их вырвать: ему нужны были только печати и ответы на вопрос, почему жена оказалась на грани жизни и смерти.

Сейчас в деле разбирается полиция. В ГУ МВД по Новосибирской области говорят, что начали свою проверку по факту подачи заявления со стороны медиков. Но, возможно, к этой истории стоит подключиться и Следственному комитету, туда написал заявление Александр.

В ближайшее время Александр Охотин даст комментарии «Курьер. Среда. Бердск».

Аудио КП-Новосибирск


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(8) Комментариев

  1. zizou

    аа, воот — это похоже на правду. а то: «непонятно почему напал внезапно». +о!**

    Thumb up 18 Thumb down 2

    • 123

      Конечно, Шахтина совершенно права, что на неё напали внезапно. Вы подумайте что у неё в голове в этот момент происходит. Она делает всё, что и до этого делала, то есть «как обычно». И тут за это «как обычно» на нее «внезапно» нападает человек, который пытается разобраться что же происходит с его женой.

      А дальше будет интересно посмотреть, насколько много было этого «как обычно» и будет ли за это «как обычно» выбрана соответствующая мера.

      Пока все эти справки и прочие записи не будут регистрироваться в системе, которая не подконтрольна местным медикам — будет всегда вот это «как обычно». «Ой мы потеряли справку». «Ой, у справки срок истёк» и т.п.

      Thumb up 7 Thumb down 0

  2. Аноним

    Но вот теперь и стало ясно нежелание медиков комментировать данное происшествие.

    Thumb up 7 Thumb down 1

  3. Аноним

    Что за такие документы,которые требовалось подписать.Или родственники торопятся.Банковский служащий.Вопросов много.Поправилась бы жена и собрали бы документы.еще больше не понятного

    Thumb up 1 Thumb down 5

  4. Аноним

    Да, уж. Не ту страну Гондурасом назвали

    Thumb up 3 Thumb down 3

  5. Аноним

    «Напал на замглавврача ЦГБ ради спасения супруги в реанимации роддома житель Бердска»..растолкуйте, пжлст, как можно «спасти», напав на нелечащего врача? =-O

    Thumb up 1 Thumb down 5

  6. Аноним

    Вот асе и встало на свои места. Беспредел медиков достал всех. То диагноз не верный ставят то эта возомнила из с себя не пойми кого. Все правильно сделал.

    Thumb up 2 Thumb down 2

  7. Аноним

    ну. здесь я на стороне парня…..зам.глав.врач здесь блюдет чиновнические интересы, а не интересы больной жены…

    Thumb up 3 Thumb down 2

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