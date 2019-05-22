Напал на замглавврача ЦГБ Надежду Шахатову ради спасения супруги в реанимации роддома житель Бердска

В бердской горбольнице 20 мая произошел скандал — 25 летний посетитель напал на заместителя главврача по медчасти Надежду Шахатову и сломал ей руку. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», начмед находится на больничном и называет произошедшее вопиющим случаем. О причинах конфликта ни она, ни главврач Юрий Краморов не комментируют причину инцидента.

По информации КП, теперь уголовное дело грозит 25-летнему банковскому служащему Александру Охотину. По его словам, бердские врачи не оказали его беременной жене полноценную помощь, доведя ее до реанимации. Женщина мучилась целую ночь, а на операционный стол попала только утром. Оказалось, внематочная беременность. Муж увидел Ксению уже в реанимации, без сознания.

Его сразу начали смущать некоторые детали в справках супруги. Например, в одной из бумаг написали, что она поступила в 6.50, хотя привезли в больницу в 11 часов вечера.

Чтобы доказать, что Ксения стала жертвой медиков, ее муж начал собирать бумаги. Но справки, по его словам, порвала Надежда Шахатова, когда он пришел к ней на прием 20 мая.

Разговор с начмедом он записал на телефон. На аудио слышно, как врач отчитывает подчиненных, что дали справки:

— Кому ты справку даешь? На каком основании вы даете документы супругу? Вы видели нотариальную доверенность от его жены? Существует 13 статья 323 федерального закона.

Этот закон — о врачебной тайне.

Далее — диалог на повышенных тонах. Шахатова отказалась подписывать документы, заявив, что их запрашивать должна супруга. Александр парировал — супруга находится в тяжелом состоянии по вине врачей. Начмед требует оставить ее в покое. Потом слышатся звуки борьбы.

По словам Александара драки не было, просто врач начала мять документы за своей спиной, а он попытался их вырвать: ему нужны были только печати и ответы на вопрос, почему жена оказалась на грани жизни и смерти.

Сейчас в деле разбирается полиция. В ГУ МВД по Новосибирской области говорят, что начали свою проверку по факту подачи заявления со стороны медиков. Но, возможно, к этой истории стоит подключиться и Следственному комитету, туда написал заявление Александр.

В ближайшее время Александр Охотин даст комментарии «Курьер. Среда. Бердск».