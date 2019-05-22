Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 22 мая, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №18/2019.

В номере вы прочтете:

1. Пожары: пять семей остались без крова

2. Ночной шум ремонта

3. У БХК новый директор

4. Фронтовичке обещают 1,6 млн рублей на квартиру

5. Горы кирпича и бетона навалили в лесу возле лагеря «Дельфин»

6. Прокурору пожаловались на аварийные деревья

7. На что и с чем живут чиновники

8.. За арестованного вышли на пикет

9. Авоська поможет сохранить землю

10. Как заплатить услуги ЖКХ?

11. За парк митинговали жители «Южного»

12. От убожества в виде шин на клумбах избавляется бердчанка

13. Инструкция: Как получить паспорт гражданина РФ и загранпаспорт в Бердске

14. Фронтовой альбом: соберем истории ветеранов для книги!

15. Город простился с Виктором Кришталем

На обложке — Пожары: пять семей остались без крова!

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