Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

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Следить за дырами на дорогах начнут дроны в России
Напал на замглавврача ЦГБ Надежду Шахатову ради спасения супруги в реанимации роддома житель Бердска
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Об опасностях на дорогах предупредили взрослых школьники Бердска
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За ущерб в 9,6 млн рублей Бердску по 3 года условно дал суд экс-директорам КБУ и РКЦ
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