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Мнения своих читателей с сайта www.kurer-sreda.ru редакция публикует в газете «Курьер. Среда. Бердск»

22 мая мы опубликовали статьи и мнения с сайта по темам почему УК берут за оплату капремонта, Локоть открыл памятник Сталину в Новосибирске, пыльные бури — город может быть чистым?

22.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал «Курьер. Среда. Бердск»:

Редакция ценит мнения и комментарии своих читателей. Мы уже несколько лет публикуем комментарии наших читателей сайта в печатной версии «Курьер. Среда. Бердск». Сегодня публикуем одну из страничек свежего номера газеты, вышедшего в свет 22 мая.

Сегодня в газете опубликована тема Локоть открыл памятник Сталину в Новосибирске — и дискуссия по ней — мнения анонимов и гостя.

Опубликованы также комментарии к сообщению Марии «Почему УК берет за оплату капремонта». По теме в газете высказались анонимы, Гость очередной и Crash.

Широкий резонанс вызвала тема «Пыльные бури». По мнению Гостя, при таком отношении к уборке улиц от пыли, город не может быть чистым. Свои мнения оставили анонимы и Жители города.

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Мнения своих читателей с сайта www.kurer sreda.ru редакция публикует в газете «Курьер. Среда. Бердск»


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