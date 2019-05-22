Мнения своих читателей с сайта www.kurer-sreda.ru редакция публикует в газете «Курьер. Среда. Бердск»

В рубрику «Сообщи свои новости» написал «Курьер. Среда. Бердск»:

Редакция ценит мнения и комментарии своих читателей. Мы уже несколько лет публикуем комментарии наших читателей сайта в печатной версии «Курьер. Среда. Бердск». Сегодня публикуем одну из страничек свежего номера газеты, вышедшего в свет 22 мая.

Сегодня в газете опубликована тема Локоть открыл памятник Сталину в Новосибирске — и дискуссия по ней — мнения анонимов и гостя.

Опубликованы также комментарии к сообщению Марии «Почему УК берет за оплату капремонта». По теме в газете высказались анонимы, Гость очередной и Crash.

Широкий резонанс вызвала тема «Пыльные бури». По мнению Гостя, при таком отношении к уборке улиц от пыли, город не может быть чистым. Свои мнения оставили анонимы и Жители города.

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